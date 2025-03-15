「鱷魚叼女屍」居民驚恐尖叫　印尼婦渡河遭拖下水咬死

▲鱷魚浮出水面時，嘴裡還叼著塔蒂的遺體。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

印尼南布魯縣（South Buru）一名43歲婦女，前往河邊採集水生植物，卻被一頭鱷魚攻擊致死，她的遺體遭巨獸叼在嘴裡的畫面，讓目睹居民忍不住驚聲尖叫。

detik等外媒報導，塔蒂（Tarti Kolengsusu）12日與另外3名友人，前往艾爾比亞克河（Air Biak River）採集水生植物，一行人正在渡河，準備返程時，落在隊伍最後面的她，卻被鱷魚狠狠咬住。

塔蒂一邊尖叫呼救，一邊揮舞雙臂，甚至一度抓住了友人的手，卻仍被使勁拖走。另外3人驚恐逃回村莊求救，但等到居民與救援人員趕抵現場時，已經來不及了，直到大約2小時後，才成功帶回其遺體。

當地警局證實了這場悲劇，並稱將與地方政府及相關機構合作，討論應對方案，「希望未來不會再有更多鱷魚造成的傷亡。」

每日郵報報導，印尼是14種鱷魚的家園，包括世上現存最大爬行動物、咬合力最強動物河口鱷（estuarine crocodiles），但因過度捕撈導致食物銳減，以及人為開發導致天然棲地喪失，這些動物的生存空間被壓縮，距離人類居住地區更接近，也增加了人鱷衝突事件。

事實上，印尼是世上最多鹹水鱷攻擊事件的國家，在截至2023年的過去10年裡，大約發生過1000起案件，造成超過450人喪命。