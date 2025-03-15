19袋古柯鹼「塞假髮內側」走私失敗！他被按頭剪髮　超糗畫面曝

記者王佩翊／編譯

哥倫比亞機場日前查獲一起離奇的毒品走私案，一名男子試圖將大量古柯鹼藏在假髮內，並搭機闖關，不料仍被安檢人員識破，當場被剪破假髮查緝。而執法人員也在他的假髮內發現大量白色古柯鹼粉末，市價約合160萬日圓（約新台幣35萬元），直接將其逮捕。

▲男子將古柯鹼藏在假髮內側，以為能夠瞞天過海。（圖／翻攝自X）



根據《富士新聞網》報導，一名男子2月20日準備從哥倫比亞出境，並搭機飛往荷蘭。然而安檢人員在經過檢查與掃描後，卻發現男子的假髮疑似有異常，引發相關單位注意，隨即上前盤查。

根據警方拍攝的畫面，男子被工作人員按住頭部，執法人員小心翼翼地用剪刀剪開假髮，露出他的頭皮，並當場在假髮內部發現多個塞滿白色粉末的塑膠袋。經過化學檢測，確認該粉末為古柯鹼，男子也立刻被依毒品走私的罪名逮捕。

男子總共在假髮內塞了19袋的古柯鹼，總重約220公克，市價約合160萬日圓（約新台幣35萬元）。