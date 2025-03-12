前總統賄賂受審！檢察官竟當庭「播放裸女片」　法官忍不住笑了

▲檢察官在法庭上錯誤播放裸女片。（圖／翻攝自YouTube）



記者張方瑀／綜合報導

哥倫比亞前總統烏力貝（Álvaro Uribe）因涉嫌賄賂證人及程序詐欺正接受審判，然而庭審過程中卻發生令人意想不到的插曲。檢察官在播放證據時，意外播出一段裸女影片，讓法庭內部氣氛瞬間變得詭異，連法官都忍不住笑出聲來。

根據《紐約郵報》報導，事件發生在8日的庭審過程中，檢察官奧胡埃拉（Marlene Orjuela）原本準備播放與案件相關的通話錄音，卻意外先播出一名身材矮小的男子手持酒瓶隨音樂跳舞的畫面。

沒想到接下來更離譜，螢幕上竟出現了一段經AI處理的女子裸下身影片。突如其來的失誤，讓法官及在場律師都忍不住發笑。

奧胡埃拉見狀，趕緊向法庭道歉，「法官，真的很抱歉，我們原本是要播放律師卡德納（Diego Cadena）傳送的相關證據，沒想到竟然發生這種狀況。」

▲檢察官在法庭上錯誤播放裸女片。（圖／翻攝自YouTube）

然而，就在她嘗試恢復秩序時，第二段不雅影片再度被播出，讓現場的尷尬氣氛瞬間升級。她的同事洛佩茲（Luz Mireya Lopez）隨即補充解釋，「我們手上共有57個檔案，包含影片及音訊紀錄。」

但此時，法官及被告律師早已忍不住笑出聲，烏力貝則全程保持冷靜，面對法庭內的騷動絲毫沒有任何表情變化。

據了解，這些錄音檔案原本是為了揭露烏力貝的律師團隊成員薩拉薩（Juan Jose Salazar）與卡德納之間的對話內容，兩人涉嫌在案件中涉及不當行為。

現年72歲的烏力貝，曾於2002年至2010年間擔任哥倫比亞總統，若罪名成立，他將面臨最高12年的賄賂罪刑期，以及8年程序詐欺罪的刑期，根據哥倫比亞法律，刑期可合併執行。