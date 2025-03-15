快訊／國道1號北斗段「自小客碰撞」2人受傷　後方回堵3公里

高雄三民區建工路今（15）日清晨5時許，發生一起連環撞交通事故，25歲自小客車王姓男駕駛行駛於建工路內側快車道，疑因精神不濟，直接開到對向車道，逆向連撞路旁12輛汽、機車及腳踏車，所幸未造成人員傷亡，至於詳細肇事原因將由交通大隊進一步分析。