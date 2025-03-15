快訊／國道1號北斗段「自小客碰撞」2人受傷　後方回堵3公里

▲▼ 國道1號北向224.5公里（北斗路段）今（１５）日發生一起交通事故 。（圖／翻攝自國道1968）
記者唐詠絮、潘鳳威／彰化報導
國道1號北向224.5公里(北斗路段)今（15）日下午3時48分發生一起交通事故，兩輛自小客在該路段發生碰撞，警消獲報立即前往處理，現場2人受傷，緊急送往醫院救治，酒測結果待確認。詳細事發經過仍待進一步調查釐清。
因事故導致內側及外側車道遭占用，車流回堵約3公里，影響行車順暢。警方獲報後，立即派員前往處理，後續交由國道員林分隊調查與處理。
▲▼ 國道1號北向224.5公里（北斗路段）今（１５）日發生一起交通事故 。（圖／翻攝自國道1968）
記者唐詠絮、潘鳳威／彰化報導
國道1號北向224.5公里(北斗路段)今（15）日下午3時48分發生一起交通事故，兩輛自小客在該路段發生碰撞，警消獲報立即前往處理，現場2人受傷，緊急送往醫院救治，酒測結果待確認。詳細事發經過仍待進一步調查釐清。
因事故導致內側及外側車道遭占用，車流回堵約3公里，影響行車順暢。警方獲報後，立即派員前往處理，後續交由國道員林分隊調查與處理。
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