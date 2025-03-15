高雄男「開車開到睡著」度估逆撞12車　離譜畫面曝光

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區建工路今（15）日清晨5時許，發生一起連環撞交通事故，25歲自小客車王姓男駕駛行駛於建工路內側快車道，疑因精神不濟，直接開到對向車道，逆向連撞路旁12輛汽、機車及腳踏車，所幸未造成人員傷亡，至於詳細肇事原因將由交通大隊進一步分析。

▲高雄男「開車開到睡著」！逆向衝撞12輛汽機車。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據曝光的監視器影像，王男開著白色自小客車原本行駛在建工路快車道，不料，車子卻越來越往左邊偏移，最後直接開到對向車道，一路碰撞停放於路旁車格的2部自小客車、7部普重機、2台腳踏自行車及1部微型電動二輪車。

經警方到場處理測繪，駕駛王男酒測值為零，疑因精神不濟，開車開到睡著，才導致連環撞車禍，所幸現場未造成人員傷亡。

▲白色轎車突然一路往左邊偏移，最後撞向對向車道停放於路旁車格的汽機車。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方初步研判，王姓男駕駛未依規定駛入來車道及未注意車前狀況，分別違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款及道路交通安全規則第94條第3項，處新台幣600元以上1800元以下罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

▲高雄男「開車開到睡著」！逆向衝撞12輛汽機車。（圖／記者賴文萱翻攝）