超暖心！里長民眾「接棒傳愛」　台南失業男不再流落街頭

▲台南市仁德區成功里里長鄭晴而(左)昨(14)日，與熱心里民一同急難救助因失業而流落街頭的林姓男子(右)。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、潘鳳威／台南報導

台南市仁德區成功里長鄭晴而昨(14)日早上10點多接獲里民通報，指出他65歲林姓鄰居因健康問題失業，繳不起房租而被房東趕出門，露宿在成功一街街頭。得知此情況後，鄭里長立即協助將林男安置在活動中心並通報仁德區公所協助，沒想到，許多里民得知後紛紛伸出援手，有人贊助飯錢，有人贊助房租，讓林暫時不用流落街頭。

據了解，林男戶籍在台南市東區，且獨自一人無兒無女，因此鄭里長請東區曾之婕市議員，協助申請低收入補助，由於申請過程尚未完成，林男仍無處可住，鄭里長在里內群組發布消息，沒想到馬上得到熱心里民的即時支持。短短幾個小時內，里民自發捐款，金額從2千元到2萬元不等，並有民眾承諾在林男尚未取得社會補助前，提供林男早晚餐等費用。而在募得善款後，鄭里長更與林男房東協調，成功為林男以每月5500元的租金續租四個月，解決了他的基本住宿問題。並感謝所有行善的里民，讓事情一切順利圓滿。

▲成功里里長鄭晴而昨(14)日收到熱心里民的2萬元捐款（圖／記者林東良翻攝）

鄭晴而里長表示，平日他就宣導一個觀念，就是行善積德，無論金額大小，幫助弱勢或需要幫助的人。這10多年來他與里民們都是憑這種信念在做事，他們也並非隨意浪費愛心，對於好吃懶做或生活態度不佳的人，他們是不會提供幫助，他們要幫的是努力想用心生活，有好的生活態度，卻因急難或困難而受困於生活的人，急難救助每一分錢都要花在刀口上。

鄭里長也強調，對於善款的相關運用，他都會正式公告，讓每一位捐款的里民都能了解其去向。他表示，這樣的行動展示了社會的光明面，行善不僅是物質上的幫助，更是心靈上的支持。

▲林男在接獲熱心里民們的幫助下展現笑容。（圖／記者林東良翻攝）