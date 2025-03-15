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挺爆！美議員提案「正名台灣」　全面廢除中華台北

▲▼2023年杭州亞運閉幕式，一名旗手舉著中華台北旗幟入場。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023年杭州亞運閉幕式，一名旗手舉著中華台北旗幟入場。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《國會山莊報》獨家報導，美國一群共和黨眾議員提出法案，要求美國政府在溝通與聯繫時，使用「台灣」（Taiwan）作為官方名稱，取代所有的「中華台北」（Chinese Taipei），並且要求美國政府機構14天內更新網站與規章。

佛州眾議員唐納茲（Byron Donalds）14日起草了「美國支持台灣法案」（America Supports Taiwan Act ），「譴責美國政府使用『中華台北』這個名稱，並且主張使用『台灣』，以避免『中華台北』在英語裡面的隸屬涵義，並且支持透過和平、無脅迫、雙方人民都可接受的方式，解決兩岸分歧。」

除了唐納茲，其他共同提案人包括喬治亞州的科林斯（Mike Collins）、阿拉巴馬州的摩爾（Barry Moore）、威斯康辛州的蒂法尼（Tom Tiffany）。

▲▼美國國會大廈,國會山莊,參議院,眾議院。（圖／達志影像／美聯社）

▲多名共和黨議員，共同提出「美國支持台灣法案」。圖為國會山莊。（圖／達志影像／美聯社）

《國會山莊報》指出，唐納茲提出的法案，旨在強化美國支持台灣免受中國脅迫、侵略與主權威脅的政策，並且有助於台灣地位正常化。儘管美國官方立場不認可也不提倡台灣獨立，更鮮少使用「中華台北」一詞，但實際意義上的台灣駐美大使館被稱為「台北經濟文化代表處」，正是對於北京要求不得使用「台灣」稱呼的妥協。

唐納茲在聲明中表示，「儘管中國主張擁有其主權，台灣仍是美國的關鍵戰略夥伴。重要的是，我們要向美國人民與全世界如實以告，使用某事物原本的名字加以稱呼。」他形容，「『中華台北』是北京脅迫性外交策略的工具，而『美國支持台灣法案』採取正確行動，與我們的夥伴站在一起，對抗中國共產黨的侵犯。」

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