SpaceX火箭升空　NASA太空人「滯留太空9個月」要回家了

▲NASA資深太空人威廉絲與魏摩爾治療國際太空站9個多月。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）資深太空人威廉絲（Suni Williams）與魏摩爾（Butch Wilmore）滯留國際太空站超過9個月，如今隨著國際太空站（ISS）進行人員輪換作業，2人終於要回家了。

衛報、路透報導，SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭14日當地晚間從佛州NASA甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，搭載4名太空人，分別是NASA的麥克萊恩（Anne McClain）與艾爾斯（Nichole Ayers）、日本宇宙航空研究開發機構JAXA的大西卓哉（Takuya Onishi）及俄羅斯航太局Roscosmos的佩斯科夫（Kirill Peskov），接替威廉絲與魏摩爾。

NASA希望兩組人員能有重疊的時間，這樣威廉絲與魏摩爾就能向新一批太空人說明國際太空站的最新狀況。

在去年6月，威廉絲與魏摩爾是首批搭乘波音星際飛機（Starliner）太空船前往國際太空站的太空人，展開原定8天的任務，但因推進系統出問題，加上NASA考量到要維持國際太空站正常運作，讓兩人返回地球的時間順延至今。

威廉絲與魏摩爾一再強調支持NASA做出的決定，魏摩爾更說，這就是國家載人太空飛行計畫核心所在，「為未知與突發狀況做好準備，而我們做到了」。