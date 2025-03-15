台南男幫拿10萬元「結局自己全賠」　還要關1年2個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）加入某詐騙集團擔任車手，前年9月間他協助詐團向受害者拿取10萬元現金，被逮之後一度還矢口否認犯行，直到進入法院審理階段才改口坦承，並承諾願意分期賠償受害者的損失。台南地院法官日前審理此案，並依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處阿興有期徒刑1年2個月。

▲阿興承諾分期賠償受害者的損失，下場仍被判關1年2個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興有竊盜、搶奪、家暴前科，他加入某詐騙集團擔任面交車手；該詐團的成員在2023年7月間以投資獲利等話術，誘騙受害者掏出10萬元投資，等到受害者上當之後，再指示阿興前往取款。

阿興在同年9月間接獲詐團成員指示前往受害者的住處面交，取得現金10萬元之後，再把假的收據交給對方；隨後他前往指定的超商換裝，然後將贓款放在地上，由其他詐團成員接手收款，以此掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。

台南地院法官認為，詐騙事件層出不窮，是社會大眾所深惡痛絕之事，阿興擔任詐團車手，行使偽造私文書、協助取款，被逮之後一度否認有主觀犯意，直到法院審理期間才改口認罪，並承諾分期賠償受害者的損失，犯後態度尚可，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年2個月，全案仍可上訴。