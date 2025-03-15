小翁立友身上有傷疤！做筆錄嘆：不是很想回憶　警護送返家

▲「小翁立友」陳康岳昨日平安獲釋，手部可見疤痕。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台灣商演歌手「小翁立友」陳康岳，去年9月遭綁架囚禁在緬甸詐騙園區，14日終於平安返台。昨晚由豐原警方載回台中，不過陳康岳疑似情緒仍難以平復，也不太願意開口、不想回憶，甚至見到媒體使用閃光燈時還稍微抗拒，僅短短做了半小時筆錄，就火速離去。

昨日警方在晚間6點於機場接人，返抵台中約8點多，讓陳康岳先吃飯休息，約10點40分才帶人到分局。仔細查看陳康岳身上，有大大小小傷疤，恐怕就是遭囚禁期間遭到虐打所留下，且陳康岳相比過往，身形消瘦不少。如今終於獲釋返家，還沒回過神來，不敢相信自己已經回家。

▲陳康岳見到媒體燈光，會稍微抗拒。（圖／記者許權毅攝）



陳康岳友人王元照昨日說，陳曾因為向外求助、新聞報導，馬上被處理，不能再摸到電腦，被關入小黑屋。他有受傷，程度到底哪裡不曉得，本來要來接他，媽媽就有交代準備怕他感冒，有帶衣服要給他，順便把他接回家，結果被警方帶走。

豐原分局表示，目前本案已報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦，俟被害人筆錄製作完畢後，持續追查本案相關犯嫌，其餘部分因尚在偵辦中，不便說明細節。