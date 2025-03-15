藍前高層讚反分裂法「統一良藥」　綠：難怪王鴻薇幫武統網紅護航

▲前國民黨大陸事務部主任黃清賢。（資料照）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫昨批評總統賴清德是兩岸麻煩製造者，而昨是中國人大頒布《反分裂國家法》實施20周年，在北京人民大會堂東大廳舉辦「反分裂國家法二十周年座談」，前國民黨大陸事務部主任黃清賢也出席，並聲稱代表台灣同胞，讚《反分裂國家法》是實現統一的良藥。對此，民進黨14日質疑，國民黨的中國政策就是唱和統一？難怪王鴻薇要跳出來氣噗噗的幫「武統」網紅護航，如果全面投降就是國民黨的兩岸政策，朱立倫主席你就大聲說清楚。

2016年洪秀柱擔任黨主席時的國民黨大陸事務部主任黃清賢，昨出席中國「反分裂國家法20週年座談」，聲稱代表「台灣同胞」，歌頌中國侵略台灣的《反分裂國家法》是實現統一的良藥，最能符合台灣同胞權益的法律。

對此，民進黨發言人吳崢表示，這位黃清賢曾任國民黨大陸事務部主任，所思所想顯然也曾受國民黨高度肯定。請教國民黨主席朱立倫：所以鼓吹統一，鼓吹讓共產黨統治台灣，放棄台灣的自由民主制度，這就是國民黨的兩岸立場嗎？

吳崢直言，看了這新聞他恍然大悟，難怪國民黨立委王鴻薇要跳出來氣噗噗的幫「武統」網紅護航，原來根本就是志同道合的好戰友。

既然如此，如果全面投降就是國民黨的兩岸政策，朱立倫主席你就大聲說清楚好好向台灣人民交代。不要整天遮遮掩掩，「枵鬼假細膩（Iau-kuí ké sè-jī）。小心到時候中國共產黨嫌你們辦事不力，不夠忠心！別怪我沒提醒！」

台灣有這樣不斷附和中國的政黨，還在立法院掌握多數，台灣的民主體制以及台灣人民的生命財產安全，怎能不暴露於中國的風險之下？因此，賴清德總統已經提出應對中國威脅的5大國安面向17項行動策略守護國人、守護台灣，請大家一起團結支持。