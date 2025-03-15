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大陸 大陸焦點 特派現場

陸採耳店爆「擦邊服務」　女技師「爬上男客身」主動扒褲子

▲▼陸採耳店爆「擦邊服務」　女技師「爬上男客身」主動扒褲子。（圖／翻攝微博）

▲採耳店提供擦邊服務，女技師與男客人有大量親密接觸。（圖／翻攝都市現場）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「採耳店」（掏耳店）近日被爆料打著傳統養生的幌子，提供「擦邊」色情服務，女技師會直接爬到男顧客的身上，主動扒下男顧客的褲子，甚至還可以加錢過夜。

根據江西電視台《都市現場》報導，陝西寶雞一名男子上月來到南昌出差，前往一家連鎖的採耳館採耳，在網路上購買了67.9元的單次採耳服務，但店裡的女技師卻一直推薦躺採、懷柔按摩、VIP變裝私人訂製、奢柔SPA按摩等從來沒聽過的服務。

▼女技師甚至還提供變裝的服務。

▲▼陸採耳店爆「擦邊服務」　女技師「爬上男客身」主動扒褲子。（圖／翻攝微博）

男子表示，女技師說很多顧客都是做私密性較強的項目，比如一些膚貼、跳舞之類的，「我找了一些理由就離開了，這樣的採耳館，到底是採耳，還是採花？感覺很奇怪，像是藉著採耳的名義打擦邊球，掛羊頭賣狗肉。」

《都市現場》的記者隨後以消費者的身分進入該店消費，櫃檯果然推薦了躺採、柔式等服務，並強調會有一定的「膚貼度」。女技師進一步解釋，「柔式就是動作輕柔，比較膚貼，跟技師會有一點肢體的接觸呢，跟普通按摩不一樣，普通的按摩使用指尖去按，柔式多少帶一點身體接觸，也有鼻尖按摩，鼻吸。」

▲▼陸採耳店爆「擦邊服務」　女技師「爬上男客身」主動扒褲子。（圖／翻攝微博）

女技師介紹，採耳館一共有17個項目，其中普通項目有8個、VIP項目有9個，VIP項目中最受歡迎的為奢柔、奢悅、奢享項目，由店裡的高級技師親自操作，如想體驗必須一次性充值3000元，成為店裡的VIP會員才可以，「你充得多，送得多，只能說越價格高的項目，它肯定也有貴的道理，她肯定膚貼度更高一點。」

《都市現場》的記者幾天後前往了同一家採耳店的另家分店，這家店的女技師穿著比較清涼，女技師還說，奢柔項目私密性非常強，一般需要顧客脫掉衣服，然後技師用指尖，羽毛，甚至貼身為顧客按摩，用業內專業術語講，就是膚貼度非常高。

女技師直言，很多顧客都是借著採耳的名義來享受店裡的特色擦邊項目，而遇到比較害羞或者靦腆的顧客，技師一般會主動出擊，直接上手。女技師甚至直接上手作勢要脫下記者的褲子，「你穿褲子的話就給你扒拉下來，扒拉下來你就好多了，扒褲子。」

▼採耳店會先提供技師的照片，讓顧客挑選。（圖／翻攝微博）

▲▼陸採耳店爆「擦邊服務」　女技師「爬上男客身」主動扒褲子。（圖／翻攝微博）

女技師還推薦了一項叫「盲盒變裝」的SPA項目，強調更有誘惑性，「比如你喜歡護士小姐姐或者是小蘿莉，或者是某些服裝，你可以選擇技師穿什麼衣服為你服務。」

記者幾天後又前往了另家分店，該店的女技師更坦白，表示盲盒變裝SPA之所以受到不少顧客青睞，是因為不僅挑逗性強，還有一個關鍵項目，「直接說，就不是按摩了，3000塊錢一晚包夜。也是跟這種差不多，就是給你換衣服，有很多衣服，你挑，挑衣服，挑完就包夜的那種，3000塊錢一晚上，這種就跟賣淫沒什麼區別。」

▲▼陸採耳店爆「擦邊服務」　女技師「爬上男客身」主動扒褲子。（圖／翻攝微博）

女技師說，她給客戶介紹盲盒變裝SPA這個特色項目時，一般不會告訴這個項目具體操作細節，而是在服務過程中，再一步步向顧客推薦包夜、加鐘等特色服務，「有些技師她想得開，會給你做包夜服務，有些技師為了賺錢，你給她加個鐘、衝個卡，人家掙到錢了，也就無所謂。」

女技師還提到，技師的收入普遍偏高，甚至可以月入數萬元，高收入的背後，就是大量年輕女孩被高薪聘請來，成為採耳店的搖錢樹。

▼女技師直接爬到男顧客的身上，明顯已非單純的採耳。

▲▼陸採耳店爆「擦邊服務」　女技師「爬上男客身」主動扒褲子。（圖／翻攝微博）

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