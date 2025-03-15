G7外長聲明刪「一個中國」　陸不滿：粗暴干涉中國內政

▲七大工業國集團（G7）外長14日發表聯合聲明。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

七大工業國集團（G7）外長14日發表聯合聲明，強調維護台海和平穩定的重要性、支持台灣有意義地適當參與國際組織，並刪除了「一個中國」等表述，對中態度轉為強硬。對此，陸駐加拿大使館回應，該聲明無視客觀事實和中方嚴正立場，粗暴干涉中國內政，惡意污蔑抹黑中國，字裡行間充斥著傲慢、偏見和遏華反華的險惡用心，「中方對此強烈不滿、堅決反對，已向加拿大提出嚴正交涉。」

陸駐加拿大使館提到，中方堅定維護自身領土主權和海洋權益，堅決反對G7損害中國主權的錯誤行徑，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。」

陸駐加拿大使館指出，維護台海和平穩定的關鍵在於堅持一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂，「台灣地區參與國際組織活動，必須也只能按照一個中國原則處理。當前，東海、南海局勢總體保持穩定，南海是世界上最安全、最自由的海上通道之一。」

陸駐加拿大使館強調，亞太地區是和平發展的高地，不是大國博弈的棋盤，G7應切實尊重地區國家維護和平穩定的努力，摒棄冷戰思維，停止製造陣營對抗、加劇地區局勢緊張。

陸駐加拿大使館說，中國一貫奉行不干涉內政的原則，從來沒有、也毫無興趣干涉別國內政，「干涉內政」這頂帽子永遠扣不到中國頭上，「我們堅決拒絕G7關於中方『產能過剩』『市場扭曲』的無理指責。」

陸駐加拿大使館還說，謊言重復千遍也變不成事實，抹黑污蔑中國誤導不了世界，遏華反華不是解決G7內部分歧的靈丹妙藥，「不要逆世界大勢和時代潮流而動，不要再居高臨下對他國說三道四，停止粗暴干涉別國內政，停止人為製造國際社會的對立和分裂。」