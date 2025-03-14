路透曝G7外長「聲明草案」！　證實將包含激勵台灣的措辭

▲G7外長會議於加拿大舉行。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

七大工業國集團（G7）13日在加拿大展開外交峰會，外交官們預計進行談判至深夜，以擬定一份足以展示團結的聯合聲明。而根據《路透社》取得的公報草案，內容提及安全保障，以保障烏克蘭嚇阻侵略，同時也預計納入對中國更強硬的語句以及能夠激勵台灣的措辭。

根據《路透社》報導，英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本及美國外交首長，13日至14日將與歐盟（EU）代表一同在加拿大偏遠觀光小鎮拉馬爾拜（La Malbaie）舉行會議。

按照往例，這類會議通常能達成共識，但今年因美國政府的立場變動，預計會複雜化。美國近日因總統川普顛覆西方貿易和安全政策而與多國盟友陷入緊張關係。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在簡報時，向其他外交首長介紹了美國3月11日在沙烏地阿拉伯與烏克蘭的會談內容。當時烏克蘭表示，已經準備支持與俄羅斯的30天停火協議。然而，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的模糊言論卻也讓各國代表們無法確定事態的未來發展與走向。

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）告訴《路透社》，「如果我們不能就公報達成協議，會凸顯彼此分歧，這並不符合任何G7成員國的利益。」她證實，目前有關烏克蘭的措辭都很正面，希望能繼續保持。

據悉，目前的公報草案並未提及對俄羅斯有新的制裁，但強調必須有堅定可信任的安全保障，才可以確保各方都遵守停火協議，並讓烏克蘭能夠嚇阻未來的侵略，同時自我防衛。

除此之外，草案也應美方要求，納入對中國更強硬的措辭以及可能激勵台灣的語言。

一名日本官員也認同她的看法並表示，如果G7不能達成協議，只會對中國和俄羅斯有利。

美國曾經試圖在烏克蘭議題上劃定紅線，反對另立有關限制俄羅斯「影子艦隊」的宣言，並要求對中國採取更強硬的措辭。影子艦隊是指俄羅斯利用隱蔽的運輸網絡來規避國際制裁。

加拿大此次為首次輪值G7外交峰會的主席國，因此草擬能夠獲得一致同意的聯合聲明尤為困難。但外交官們表示，會議氣氛正面且坦率，他們都希望達成共識以展示團結。