陸大使籲美：「當務之急」是恪守一中　停止升級美台實質關係

▲大陸駐美國大使謝鋒。（圖／翻攝自大陸駐美國大使館官網，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

中美關係詭譎之際，大陸駐美國大使謝鋒近日向美國喊話，強調對台議題方面，「當務之急」是美方恪守一中原則，停止升級美台實質關係，停止助台拓展國際空間，更嗆「以台制華」終將「引火燒身」。

《央視新聞》報導，謝鋒2月28日在「杜克-北卡中國領導力峰會」上發表影片致辭時表示，中美兩個大國在這個星球上長期和平共存，既是責任也是必須。

謝鋒指出，1月17日，大陸國家主席習近平與美國總統川普通電話，達成一系列重要共識，為中美關係指出了方向、確立了基調。希望美方與中方相向而行，落實好兩國元首通話達成的重要共識，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，保持溝通、管控分歧、拓展合作，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

謝鋒說，如果把對方當對手，惡性競爭，只會中美雙輸、世界遭殃；如果兩國做夥伴，相互成就，就能共同繁榮、惠及世界。

▲謝鋒發表影片致辭。

謝鋒特別強調，「當務之急是美方切實恪守一個中國原則，按照中美三個聯合公報妥善處理台灣問題，堅決反對『台獨』，停止升級美台實質關係，停止助台拓展國際空間，『以台制華』終將引火燒身」。

謝鋒指出，去年中美貿易額超過6800億美元。中美之間的廣泛共同利益和廣闊合作空間明明白白，「脫鉤斷鏈」傷筋動骨，貿易戰關稅戰損人更傷己。中國早在2019年就在全球率先正式整類列管芬太尼類物質，近年來中美禁毒合作取得的進展有目共睹，以芬太尼為藉口揮舞「關稅大棒」只會適得其反。

謝鋒說，面對全球性挑戰層出不窮，熱點問題此起彼伏，中美作為聯合國安理會常任理事國應該承擔大國責任、履行大國義務，維護和平、推動發展、倡導合作，向霸道霸凌、單邊主義、保護主義說不。

「杜克-北卡中國領導力峰會」由美國杜克大學和北卡羅來納大學教堂山分校學生組織聯合舉辦，中美教育、工商、戰略界等150多人參加。