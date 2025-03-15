「覺得讚太少」離職前刪公司FB、IG文章　小編被判3個月

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）原本在某公司任職，知道公司的社群平台帳號、密碼，她卻在離職前未經同意，刪除6篇文章和1則限動，因而挨告。雖然小芸辯稱，刪除資料是因為成效不佳，但台南地院法官認為，她的行為已經「逾越授權範圍」，日前依無故刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判處她有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲小芸在離職前刪除公司社群帳號的文章，結果卻害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸在某公司任職不到2個月，卻在離職前夕，利用自己知道公司臉書、Instagram帳號及密碼的機會，在未經公司許可的情況下，擅自刪除3篇臉書文章以及3篇Instagram文章、1則限動，後來被公司發現，因而挨告。

小芸到案之後矢口否認犯行，她強調，因為那些文章、限時動態有著作權的疑慮，而且她刪除的資料都是成效不佳的部分，她沒有妨害電腦使用的意圖。

但台南地院法官認為，小芸聲稱文章成效不好，讚數跟留言都很低，所以才選擇刪除，然而，文章成效如何、是否要繼續留存，都應該由公司來考量，小芸在任職期間就知道這些問題，卻沒有向公司反映，反而選擇在離職前夕刪除文章，顯然已經屬於「未經所有人許可」、「逾越授權範圍」等無故的情況，涉犯無故刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，事實明確。

法官表示，小芸明知那些文章都是公司所有，卻在未經公司同意之下刪除，損害公司對社群媒體的管理運作，最終沒有採信她的說詞，並依無故刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判處她有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。