　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「覺得讚太少」離職前刪公司FB、IG文章　小編被判3個月

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）原本在某公司任職，知道公司的社群平台帳號、密碼，她卻在離職前未經同意，刪除6篇文章和1則限動，因而挨告。雖然小芸辯稱，刪除資料是因為成效不佳，但台南地院法官認為，她的行為已經「逾越授權範圍」，日前依無故刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判處她有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲▼ 手機App,臉書,Facebook,Facebook Messenger,IG,YouTube,Google,Snapchat,WhatsApp。（示意圖／CFP）

▲小芸在離職前刪除公司社群帳號的文章，結果卻害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸在某公司任職不到2個月，卻在離職前夕，利用自己知道公司臉書、Instagram帳號及密碼的機會，在未經公司許可的情況下，擅自刪除3篇臉書文章以及3篇Instagram文章、1則限動，後來被公司發現，因而挨告。

小芸到案之後矢口否認犯行，她強調，因為那些文章、限時動態有著作權的疑慮，而且她刪除的資料都是成效不佳的部分，她沒有妨害電腦使用的意圖。

但台南地院法官認為，小芸聲稱文章成效不好，讚數跟留言都很低，所以才選擇刪除，然而，文章成效如何、是否要繼續留存，都應該由公司來考量，小芸在任職期間就知道這些問題，卻沒有向公司反映，反而選擇在離職前夕刪除文章，顯然已經屬於「未經所有人許可」、「逾越授權範圍」等無故的情況，涉犯無故刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，事實明確。

法官表示，小芸明知那些文章都是公司所有，卻在未經公司同意之下刪除，損害公司對社群媒體的管理運作，最終沒有採信她的說詞，並依無故刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判處她有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
558 2 7669 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／8縣市轟大雷雨　北北基發國家警報
Andy北部「套房月租6千」驚呆萬人　地段曝光讓網讚：房東超
避免政府關門！　美參院通過臨時支出法案
網美老闆「溼漉漉」8分鐘片瘋傳　網朝聖直播地：不能推給AI了
鄭宗哲新秀對抗賽亮眼演出！雙安貢獻1打點
詐保內鬼／每月都骨折！台積電工程師蹽落去...沈迷禮服酒店燒
65歲張振寰陳屍家中！　生前2惡疾纏身…警方初判死因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

互撩「寶貝」、硬碟存吻照被抓包　人妻遭尪求償300萬元

「覺得讚太少」離職前刪公司FB、IG文章　小編被判3個月

桃園28歲警租屋處猝死　女友上門驚見遺體心碎

嘉縣婦疑農藥中毒送醫亡　「家中無農藥殘留」檢調追疑點

詐保內鬼4／保險淪ATM！1家8口涉裝病爽拿6500萬　法院判無罪

詐保內鬼3／神鬼理賠員一條龍詐保千萬　金管會開鍘罰720萬原因曝

詐保內鬼2／每月都骨折！台積電工程師蹽落去...沈迷禮服酒店燒千萬

詐保內鬼1／台壽保理賠專員監守自盜　揪高中同窗聯手詐領2389萬

人妻出軌武術教練「懷孕了」！尪傻傻養兒多年　一驗DNA滿頭綠

快訊／高雄女命案！警深夜尋獲1屍　男女涉殺人棄屍屏東山區　

Andy爸開轟家寧媽「奴欺主」　眾量級死亡交叉來了　家寧不睡覺刪3百文抖收Josh祝福

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

隋棠曾抵制黃子佼　「孟耿如身分很兩難」

#家寧 哥雞肉店鐵門深鎖未營業！ 疑受風波影響拿下招牌

家寧哥雞肉店現況曝！鐵捲門深鎖未營業　疑受風波影響招牌不見了

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

天后闆妹喊話「投資Andy500萬」　蹦闆送精品..地產董事送房子！

李唯楓心疼挺Andy..揭他分手後狀態　批家寧一家「有點超過」：不讓他活下來

大聯盟海外賽來台灣？ #大谷翔平 也期待：非常適合！

金賽綸母憂憾事「阻止公開金秀賢裸照」　「女兒葬禮遭偷拍」氣喊：還是人嗎

互撩「寶貝」、硬碟存吻照被抓包　人妻遭尪求償300萬元

「覺得讚太少」離職前刪公司FB、IG文章　小編被判3個月

桃園28歲警租屋處猝死　女友上門驚見遺體心碎

嘉縣婦疑農藥中毒送醫亡　「家中無農藥殘留」檢調追疑點

詐保內鬼4／保險淪ATM！1家8口涉裝病爽拿6500萬　法院判無罪

詐保內鬼3／神鬼理賠員一條龍詐保千萬　金管會開鍘罰720萬原因曝

詐保內鬼2／每月都骨折！台積電工程師蹽落去...沈迷禮服酒店燒千萬

詐保內鬼1／台壽保理賠專員監守自盜　揪高中同窗聯手詐領2389萬

人妻出軌武術教練「懷孕了」！尪傻傻養兒多年　一驗DNA滿頭綠

快訊／高雄女命案！警深夜尋獲1屍　男女涉殺人棄屍屏東山區　

香港神婆幫打小人　錢薇娟怒喊「去！滾！」

特斯拉要推平價「百萬有找Model Y」！售價成本少20%　開發代號曝光

巧克力囊腫「3大元兇」曝！婦科醫：恐不孕

獨／身心調適假擬擴大到國中　教育部3點評估：考量家長工作型態

捨年租180萬！高雄「政大書城」不當房東　1.28億賣店面

柯敬賢曝與佐佐木有趣互動 親見偶像大谷翔平：看到怪物！

快訊／8縣市轟大雷雨　北北基發國家警報

陸反分裂法20年系統性「以法懲獨」　五種手段促統、防台獨重大事變

星巴克熱飲「杯蓋沒蓋緊」害外送員燙傷！　法院判賠16.6億元

互撩「寶貝」、硬碟存吻照被抓包　人妻遭尪求償300萬元

天后闆妹喊話「投資Andy500萬」　蹦闆送精品..地產董事送房子！

社會熱門新聞

警深夜尋獲1屍　男女涉棄屍屏東山區

人妻出軌武術教練懷孕！綠帽尪傻傻養小孩

桃園28歲警租屋處猝死　女友上門找人心碎

每月都骨折！台積電工程師也加入詐保

1家8口疑裝病詐保6500萬　竟判無罪！

「小翁立友」遭囚6個月　到台中吃飽去偵訊

嘉縣婦疑農藥中毒送醫亡　「家中無農藥殘留」檢調追疑點

彰化私立國中爆霸凌？　校方調查中

保險專員揪同窗詐保2389萬戰酒店！

外送員私下接單衰淪取簿手　獲判無罪

神鬼理賠員一條龍詐保千萬害慘公司！

老董開X6逼車害死5歲童！賠1200萬換緩刑

消防員爽啪救護對象！坦承「是砲友」要賠妻30萬

台中爸媽虐2女「揍到9月嬰翻白眼」　二審仍要坐牢

更多熱門

相關新聞

國民法官制度前進蘭展宣導台南地院與民眾互動零距離

國民法官制度前進蘭展宣導台南地院與民眾互動零距離

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展，在台灣蘭花生物科技園區盛大開展，為宣導國民法官制度，台南地方法院於14日至現場設點，向民眾宣導互動，並共同品味美的饗宴。

交往3周沒見過面　他淪人頭戶下場慘

交往3周沒見過面　他淪人頭戶下場慘

車手被抓4天後又騙80萬　下場曝光

車手被抓4天後又騙80萬　下場曝光

幫女網友救奶奶？他反挨告1原因獲無罪

幫女網友救奶奶？他反挨告1原因獲無罪

夫目睹妻擁吻小王　求償160萬卻輸了

夫目睹妻擁吻小王　求償160萬卻輸了

關鍵字：

台南地院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Andy反擊了！打臉張媽媽6聲明

YT收益全進張家個人帳戶？他曝下場GG

家寧6聲明落落長！律師點1破綻：應該沒找律師

偷看LINE訊息「卻不顯示已讀」　大票網友實測讚爆！

「一代大俠」張振寰離世享壽65歲　昔家暴前妻鮑正芳

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

家寧沉默2天回應了！列6點駁斥反控Andy變更收益分配

破百萬才48hrs　Andy頻道飆破「200萬訂閱」

65歲張振寰被發現陳屍家中　警方初判死因

拾汣茶屋突推新品「張家檸檬綠茶」　全場笑噴

家寧一家被抓包「為發聲明開粉專」　臉書遭灌爆洗版

雷雨明天擴大轟全台　下周「凍回冬天」最冷剩9度

警深夜尋獲1屍　男女涉棄屍屏東山區

陳沂酸家寧一家法盲　教她1招打臉Andy

人妻出軌武術教練懷孕！綠帽尪傻傻養小孩

更多

最夯影音

更多

Andy爸開轟家寧媽「奴欺主」　眾量級死亡交叉來了　家寧不睡覺刪3百文抖收Josh祝福

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

隋棠曾抵制黃子佼　「孟耿如身分很兩難」

#家寧 哥雞肉店鐵門深鎖未營業！ 疑受風波影響拿下招牌

家寧哥雞肉店現況曝！鐵捲門深鎖未營業　疑受風波影響招牌不見了

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面