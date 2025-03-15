Andy反擊家寧訂閱飆升193萬！凌晨發新影片對決　即將超越眾量級

▲Andy不到幾小時就上架新片，反擊張家6點聲明。（圖／翻攝YouTube／Andy老師，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

網紅「Andy老師」11日發影片對決前女友張家寧一家後，頻道訂閱數激增，截至15日凌晨零時，已經飆升至193萬人。如今張家沉寂2天在14日發聲明反擊，Andy老師只用了短短不到幾小時，就火速在15日凌晨發影片直球對決，預料新頻道「Andy老師」訂閱數將進一步飆升，超越原頻道「眾量級CROWD」204萬訂閱數。

Andy與家寧過去靠著「情侶互整」系列，將「眾量級CROWD」推向流量高峰，訂閱數巔峰時一度逼近230萬人。不過，隨著Andy出面揭露種種誇張內幕後，「眾量級CROWD」的訂閱數持續下跌，截至15日凌晨零時，僅剩下204萬，反觀「Andy老師」訂閱數則持續飆升，加上稍早才上架新影片回應張家聲明，短時間內就將出現反超。

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Andy在新影片逐一回擊張家6點聲明，稱之前更改頻道營收地址，是因為頻道活躍度太低、被官方暫停營利，他為了恢復頻道營利，才更改收件地址，以收取官方寄來的紙本認證碼，何況此事也有傳訊告知家寧，不料隔天帳號就被踢除，再也無法登入眾量級帳號。

收益部分，頻道經營至今，粗估營收超過1億，但他至今每一筆算下來，總計只拿了695萬元。他質疑，張家聲明也承認頻道是他們情侶2人經營，「那為何我最後變成只是借名登記為股東的員工？」聲明又稱「為保障2人基本生活，經同意採取薪資制度」，那為何股權登記張媽媽「曾淑惠」占了50％？而不是他們情侶各佔50％？

Andy指出，營利功能暫停前，營利都是進入張媽媽、張爸爸的個人外幣帳戶，當他拿到紙本認證碼、輸入認證前，就已被踢出帳號，「我要怎麼更改成自己的銀行帳戶呢？」更矛盾的是，聲明稱他還是股東，呼籲他不要損害公司利益，讓他更問號「您還認為我是股東，為何不讓我查帳呢？甚至說我查帳是恐嚇？」