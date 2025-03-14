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「家寧回應比金秀賢的還爛」財經網美：把全台灣當幼稚園小朋友嗎

▲▼「Emmy追劇時間」財經網美胡采蘋。（圖／翻攝Emmy追劇時間臉書）

▲財經網美胡采蘋。（圖／翻攝Emmy追劇時間臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber眾量級Andy對家寧一家提出8大控訴，而家寧則於14日發布6點聲明反擊，引起大批網友討論。對此，財經網美胡采蘋表示，「寫這什麼聲明，把全台灣都當成幼稚園小朋友嗎？」

胡采蘋14日晚間在臉書粉專「Emmy追劇時間的貼文」發文表示，家寧的回應簡直比金秀賢的回應還要爛，宣稱有給Andy獎金，其他都是專門回應一些無足輕重邊邊角角的爭議。

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她說，Youtube每個月都會匯款到YTer的指定銀行帳戶，業配廠商也會把分潤和製作費匯入銀行帳戶，「其實你們應該要說明的是，眾量級的收入到底是多少，給了Andy多少，張家又拿了多少，是不是像大家挖出來的那樣，錢都是你在花，Andy每個月5萬5」。

胡采蘋認為，只要查一下Youtube和業配廠商匯款過來的銀行帳戶，張家人轉出去多少錢，這些錢要以一定的比例，去計算出來25%的股東應該要拿多少錢，補足這些年Andy短少的錢就好，「扣除製作成本以後，家寧家從帳戶裡面拿出去的錢，依合約就應該是75%，那至少Andy要拿回相應的25%」。

胡采蘋表示，Andy這些年拿的薪水應該算成是製作費用，那張家另外拿走了多少分紅，就應該相應的補給Andy25%的錢，「一查帳就知道，寫這什麼聲明，把全台灣都當成幼稚園小朋友嗎？」

網友看完紛紛留言，「真的，寫出來都不怕別人笑」、「真的…連我不懂法律的都覺得很扯的掰文」、「然後前幾年的報表還在做」、「會計不是每個月都要做帳嗎？帳目拿不出來？」「其實Andy運氣不錯，幸好沒跟家寧走入婚姻，不然一輩子被女方家族乾洗，永不得翻身」。

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