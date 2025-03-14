黑人團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

▲少白老師花錢製作了黑人團跳舞的影片，並且喊話淑惠、家寧還錢。（圖／少白老師授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

網搜小組／柯振中報導

網紅眾量級的Andy、家寧分手後爆出糾紛，Andy指稱經營10年YouTube，如今卻一無所有，讓家寧一家人受到撻伐。對此，短影音創作者「少白老師」在IG上分享影片，內容是多名黑人對著鏡頭熱舞，並且要求家寧、淑惠（家寧媽）趕快還錢，影片曝光後，讓網友們笑瘋了。

「少白老師」在IG帳號gbyezen上分享一段影片，並且指稱「錢就該浪費在該浪費的地方」。影片當中可以看見，有多名黑人身穿白色褲子、頭上綁了紅色頭巾，中間的人手上還拿著一面黑板。

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▲▼少白老師花錢製作了黑人團跳舞的影片，並且喊話淑惠、家寧還錢。（圖／少白老師授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

至於黑板的上方，則寫著「淑惠！家寧！你們一家吃好的用好的。Andy10年心血被妳整碗端走，趕快還錢」。而這群黑人照著黑板上的文字念了一遍，接著便開始熱舞。

▼少白老師花錢製作了黑人團跳舞的影片，並且喊話淑惠、家寧還錢。（圖／少白老師授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



影片曝光以後，不斷受到轉傳，也有許多網友看到影片後，笑得無法自拔。事實上，這種客製影片的方式相當新穎，過去有不少民眾為了替朋友慶生，會花錢找買家製作影片，並且附上祝福的文字，讓人伴舞、送上祝福，十分吸引眼球。