家寧6點聲明「比我們劇情還爛」！麻豆傳媒開酸：可以先罵他們嗎

▲Andy與家寧的事件近日鬧得相當大。（圖／翻攝臉書／眾量級CROWD）



記者柯振中／綜合報導

網紅眾量級Andy與家寧分手後爆糾紛，Andy指控經營10年的頻道被家寧一家人端走，家寧則發6點聲明澄清，但反被酸爆。麻豆傳媒14日開酸，家寧發出的聲明「比我們的劇情還爛」，希望網友先去罵家寧，再來罵他們。

對於家寧發布的聲明，麻豆傳媒14日在Threads上發文，指稱「那篇聲明稿寫的比我們的劇情還爛，可以先去罵他再來罵我嗎？」

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▼麻豆傳媒指稱，家寧發布的聲明稿，比他們的劇情還爛。（圖／翻攝Threads／麻豆傳媒）



據了解，麻豆傳媒是一間成人影片公司，專門製作成人影片，不過該公司所拍攝的影片，劇情時常受到詬病。如今該公司用這種方式自我解嘲，也令不少網友會心一笑，留言直呼，「寫得超爛」、「你們的劇情愈尷尬我愈愛看」、「聲明稿要罵，劇情還是得邊看邊罵」、「確實，你們的劇情也確實」、「可以，爛還有更爛。」

之所以會有這起風波，是因為Andy日前在YouTube上傳影片，指控「眾量級」的頻道遭家寧一家偷走，且自己多年來都僅有領月薪及微薄的獎金，每月薪資只有3萬元至5.5萬元不等。

Andy的說法曝光後，掀起大量台人關注，影片至今已有890萬次觀看，Andy本人的YT帳號，也已經有了186萬名訂閱者。

針對這起風波，家寧一家人透過6點聲明稿回應，不過內容曝光以後，遭到眾多網友撻伐。律師王至德對此表示，這份聲明看了等於沒看，完全達不到滅火效果，預計會再燒一波。律師李怡貞看完後，也直呼「放心」，因為從聲明的內容看來，家寧一家應該是沒有找律師。