眾量級賺超過1億！Andy「6年領695萬」佔6.95%　網狂呼喚國稅局

▲Andy。（圖／翻攝YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber家寧一家人被指控奪走頻道經營權，沉默3日發出聲明，馬上就被Andy反擊，甚至透露眾量級頻道收入超過1億元，而他僅領695萬元。對此，許多網友紛紛呼喚國稅局，希望可以查群海娛樂股份有限公司是否有逃漏稅。

家寧一家透過群海娛樂股份有限公司表示，Andy除了每月固定薪資外，還通過績效獎金及其他收益分配獲得報酬。

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對此，Andy在最新的反擊影片中表示，頻道加上群海娛樂從2018年12月至2024年10月，營收起碼超過1億元，遠超他的固定薪資5萬5000元。他仔細算6年來的收入，共計約695萬元。他表示，「每一筆有憑有據，金額跟你提到的差距甚大，如果您已經算好，也結算好我相應的報酬，那請您公開您的算法。」

財經網紅「麥克風的市場求生手冊」看完表示，Andy實拿695萬元連總收入的10%都不到，「而且Google廣告費是進張爸張媽的個人外幣帳戶，看群海的聲明，我猜這些收入有入公司，並誠實申報所得納稅的機會大概很低」。

「麥克風的市場求生手冊」前一篇文提及，曾淑惠女士負責的群海娛樂股份有限公司，2025年無法提供2018到2023年的公司財務報表，很明顯違反公司法，「我猜+0媽現在正在忙著生憑證，補做7年份的財報吧？到時跟國稅局報表對一下，就見真章了」。

此外，有網友表示，「帳結了這麼久還結不清，這些年給人家多少員工酬勞也算不出來，應該去檢舉逃漏稅，讓國稅局進來幫忙查，真相就會越來越明」。麥克風的市場求生手冊則回「之後拿國稅局報的收入，跟財報收入比對，就見真章囉」。