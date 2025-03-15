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Andy北部「套房月租6千」驚呆萬人　地段曝光讓網讚：房東超佛心

▲▼Andy淨身出戶 她震驚「台北」有6千元套房？租屋地曝光 網狂讚房東超佛。（圖／翻攝自Andy老師影片）

▲Andy分手後，搬回月租6000元的4坪小套房，引發網友熱議。（圖／翻攝自Andy老師影片）

網搜小組／趙蔡州報導

網紅Andy老師控訴他跟前女友家寧分手後一無所有，連經營10年的頻道「眾量級」都被對方一家奪走，事後還被斷掉金援，只能搬回月租6000元的4坪小套房。Andy的遭遇除了讓各界相當震驚外，也有網友對於「Andy可以在台北找到6000元的套房」相當震驚，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Threads表示，他看了Andy跟前女友家寧的爭議始末後，最震驚的是「Andy可以在台北找到6000元的套房」。消息一出立刻吸引超過8萬多人朝聖，有人說「套房在新莊，之前他們影片中有不小心透露位置」、「房東也看過他的影片，甚至同意他這樣亂搞布置，房東真的太nice了」。

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也有人說，「我記得之前有說過房東的小孩是眾量級的粉絲」、「這間套房紅了」、「有沒有一種可能：房東其實是早就知道內幕的人了，所以算他6000元」、「他很早就租了、10年前的確新北是這個價格，一直沒有退租、房東也沒有漲租，佛心的房東」。

事實上，Andy去年分手後，曾在12月拍攝一支分享搬回這一間4坪小套房的感想，他表示，剛搬回來時，對於房間的空間、風水和磁場有一種陌生感，因此找來風水師幫忙分析，後來根據對方的建議調整後，讓他的睡眠品質有所提升，並且住起來也變得更加舒適。

Andy也說，住了2個多月後，他發現套房有些難以改變的缺點，像是空氣流通不良，影響睡眠品質、其次是隔音效果差，令他相當困擾、第三是房間內偶爾會出現老鼠和蟑螂等生物、第四是坪數過小，長時間居住下來，他坦言會感到一定的壓迫感、第五點是電費過高，給他帶來不小的經濟壓力。

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