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國民黨再轟「錯誤能源政策」害漲電價　經濟部回應了

▲▼電表,電力,台灣電力公司,停電,限電,用電。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨再轟「錯誤能源政策」害漲電價，經濟部回應了。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

針對國民黨質疑台灣面臨能源危機，以及政府能源政策錯誤，才造成電價上漲等議題，經濟部14日再次澄清，我國推動多元綠能、深度節能符合國際主流趨勢，過去電價調漲是因國際燃料價格大漲，3月底電價審議會是否會調漲電價，將綜合考量電價反映成本及電價調整對民生物價的影響，審慎評估。

經濟部14日表示，2022至2024年國際燃料價格上漲，使台電公司承擔龐大燃料成本壓力，為照顧民生、弱勢團體與穩定物價，台電4次細緻化調漲電價，並吸收部分國際燃料成本漲勢，相對國際其他國家作法，已有效緩解國內通膨壓力。

經濟部也舉出核電大國亦面臨電價大幅上漲壓力，例如法國民生及工業電價累計調幅分別達37%與139%；核能占比較台灣更高的韓國，則分別調高49%與87%。相比之下，台灣住宅用電近三年累計調幅僅7.1%。

針對電網強韌改善情形，經濟部指出，2013年台電停電事故達1萬8千多件，近年來台電全力改善，已努力將停電次數降到去年的7482件。台電並針對醫院及科技園區等共計110個熱區進行優先改善，去年已提前完成47區改善工作，其餘63區預計於今年6月底完成。

經濟部進一步說明，近年台電公司持續推動綠電轉售、房地活化，並持續精進燃料、材料採購策略及庫存管理，優化成本管控，撙節支出以改善財務狀況。但因電價未全額反映成本，2022至2024年間，吸收民生用電成本2,600億元、產業用電成本3400億元，截至2024年底台電公司累計虧損達4,229億元，為穩健台電經營體質、持續電源建設與強化電網韌性，如有政府補助，將可助緩解台電公司財務壓力。

經濟部指出，114年度預算案經濟部共編列2134億元，立法院三讀後刪減1037億元並凍結90億元，整體減列後為1,097億元。其中，被刪減凍結的預算更是關鍵費用，相關業務勢必受到影響，不能只是討論數字，卻不看項目，例如刪減挹注台電公司1000億元，將增加電價調整壓力及公司舉債需求，通案刪減36億元，將影響水資源管理與水庫永續利用、防災防洪與供水穩定等政策推動；凍結經濟部預算部分，亦不利民眾加速汰換老舊家電及設置屋頂型太陽光電、影響節能服務業者(ESCO)發展系統化節能技術。

經濟部最後強調，台電財務穩定與民眾用電權益、國家經濟發展密切相關，各項電力電網建設，均需仰賴穩健財務，盼立法委員理解及支持預算撥補。

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