眾量級商標被貪奪！經濟部出手了　曝「2步驟」有機會撤銷

▲眾量級商標被家寧媽註冊走了。（圖／翻攝眾量級YouTube）



網搜小組／劉維榛報導

眾量級Andy心寒指控，經營10年的頻道被家寧一家人奪走，就連商標也老早被註冊了。不過，有律師指出，Andy剩20天可搶救商標權。如今連經濟部都出手了，提醒如果遇到商標爭議，先看是否違反《商標法》第30條規定，且要註冊公告日後的5年內捍衛自己的權益。

Andy和家寧於2016年創立「眾量級」，不料在2020年時，家寧母親以個人名義註冊了「眾量級」商標，而非以公司「群海娛樂」名義註冊。

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對此，經濟部也在臉書提醒，不只商品或服務可以註冊商標，Youtube頻道名稱也可以來申請，要做好事前規劃，守護您的智慧財產權，「註冊商標採先申請先註冊，符合《商標法》規範就能進行申請作業」。

若遇到商標權利紛爭該怎麼辦？經濟部說明，如果您發現商標已被他人註冊，先看是否違反《商標法》第30條規定。如果要主張申請人有搶註他人商標的情形，依法應在註冊公告日後5年內提出撤銷註冊，後續將經過事實審查後認定是否撤銷商標。

根據商標法第30條規定，相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務的商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。

事實上，言亭國際法律事務所的「仙塔律師santa」也指出，若要申請撤銷「眾量級」商標註冊，需在商標公告註冊日5年內，申請「評定程序」。

他在商標檢索系統查到，「眾量級」的註冊日期為109年4月1日，在今年4月1日就滿5年，僅剩20天時間可申請撤銷。另外，「仙塔律師santa」也再次強調，成功註冊公告日是109/10/16，次日起算，「所以最最最最後期限在114/10/16，不要壓死線」。