老董開X6逼車害死5歲童！賠1200萬換緩刑　媽自責：兒永遠不在了

▲5歲兒拋飛送醫不治，二寶媽泣訴遭惡意逼車。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名張姓老董2023年2月間，駕駛BMW X6行駛國道1號秀水路段，不滿辛女超車，狂閃大燈、按喇叭，以逾140公里高速，變換車道「剪車」，辛女兩度煞停失控翻滾10圈，導致5歲辛姓男童噴飛車外傷重不治；全案上訴二審，張男坦承犯行，賠償1200萬元達成調解，改判2年、緩刑5年，對此辛女表示「非常感謝社會上很多幫助我們的人，終於得到司法正義」。

▲國1秀水路段發生死亡車禍，5歲童拋飛車外傷重不治。（圖／ETtoday資料照）

張男曾是某公司負責人，判決書內容也指出，他目前仍在女兒經營的公司擔任業務，有欠政府綜合所得稅約1800萬元，彰化地院審理期間，他曾試圖透過審判長的親友傳話，「希望獲得較有利的判決」，審判長後來當庭告知，徵詢是否要聲請法官迴避、換法官審案，雙方皆未聲請，由原合議庭完審判，一審依過失致人於死、肇事逃逸，判處3年2月徒刑。

辛女是一名壁畫師，單親帶1對子女，如今兒子因車禍身亡，僅剩女兒陪在身邊，自己也因車禍造成骨盆腔尾椎碎裂，多次開刀，為了籌打官司費用，忍痛工作，昨天收到二審判決書，半夜兒子帶著笑容來入夢，心裡又悲又喜，「難過的是兒子永遠不在了，高興的是司法終於得到伸張」。

▲國1秀水路段發生死亡車禍，5歲童拋飛車外傷重不治。（圖／ETtoday資料照）

下午接受媒體電訪表示，「事件發生當下，我是被惡意逼車，長達2年的時間他都沒有認罪，有法官及檢察官的明察秋毫，一直不斷的去看當時發生車禍那一段路的監視器去證實，才會在一審的時候做出有罪判決，上訴時第一庭就先用以認罪的方式，願意賠償達成調解」。

因為這案，「我長達2年無法替兒子申冤」，他為何不在第一審時就認罪，讓我們每個人都身心俱疲，辛女自責的說「但是誰又能夠饒得了我？我永遠就是要活在失去孩子的痛苦中」。

▲辛女駕駛的座車明顯撞爛。（圖／ETtoday資料照）

辛女指出，「我覺得要他賠個5000萬，我都覺得不夠，所以不管今天賠了多少，我只能夠說，就是在這樣子的調解過程中，希望該名老先生，他之後可以改過自新」、「希望對方最好就也不要再開車上路了」，「因為這樣子的行為。我不知道會再造成多少人的家庭破碎」。

▲5歲兒拋飛送醫不治，二寶媽泣訴遭惡意逼車。（圖／ETtoday資料照）