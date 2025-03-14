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停車漏看「公告內5字」！台中女車主慘噴3900元　停管處出手了

▲▼女子停車39小時，被收3,900元。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲女子停車39小時，被收3,900元車費。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

記者柯振中／綜合報導

台灣有許多付費停車場，這些停車場通常都有收費上限。不過，台中一名女子指控，她日前在北屯區某停車場停車，沒想到停了大約一天一夜左右，停車費用竟高達3,900元，讓她傻眼直喊「真的好陷阱」。

這名女子在「爆料公社」中指控，近日她剛搬到台中市北屯區，因為有停車的需求，於是選定了這處停車場停放愛車。

原先女子以為，停車的收費上限為2、300元左右，沒想到漏看了「收費無上限」等文字，停放了39個小時，最終收費的價格高達3,900元，讓她取車時相當傻眼，只能趕緊到附近的便利商店、彩券行跟店家換百元鈔票，花了許多時間，才繳費完成。

▲▼這處停車場沒有收費上限，女子被收了3,900元的停車費。（圖／翻攝Google Maps）

▲▼這處停車場沒有收費上限，女子被收了3,900元的停車費。（圖／翻攝Google Maps）

▲▼這處停車場沒有收費上限，女子被收了3,900元的停車費。（圖／翻攝Google Maps）

女子不禁抱怨，停車場的收費標準沒寫清楚，「然後字就給你寫最迷你的」，就像是陷阱，高達3,900元的停車費，已經可以吃多次大餐，讓她相當無奈。

根據《三立新聞網》報導，台中市停管處表示，這處停車場未登記卻有停車收費的情況，已經派員稽查，最高可處1萬5,000元罰鍰。此外，根據相關法規規定，停管處也有要求，業者要在停車場的明顯處張貼公告、用大字標明費率，且無論是否有無收費上限都要標明，避免發生糾紛。

 
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