關西休息站2女「人肉盾牌」佔車位！1舉動全氣炸：拍車超不爽

記者鄺郁庭／綜合報導

228連假期間，國道出現大量車潮，休息站停車場甚至大客滿。有駕駛在關西休息站遇到不愉快的插曲，遇到兩名女子「人肉佔位」，見他要停進車格竟伸手狂拍車。影片引發議論，網友們紛紛看怒，「拍車子我沒辦法接受」、「這樣拍我車我理智線會斷掉喔！」「都什麼時代了，還有人肉佔位的喔？」

原PO在●【爆料公社官方專屬】●貼出影片，當時他在停車場等車格，等到有車位時，車主迅速倒車，可格子裡卻有兩名女子「人肉佔位」。原PO本想直接停進去，豈料穿著粉色上衣的女子竟敲打他的車子，雙方因此爆發口角。

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▲原PO遇到人肉佔位。（圖／翻攝自Facebook／●【爆料公社官方專屬】●）

車主忍不住在貼文直嘆，「228連假-關西休息站，塞車已經夠煩了，還遇到這種人肉盾牌。懶得跟她們爭論，直接找司機理論，結果司機兩手一攤，關車窗不理會。」

許多網友看完影片後也氣炸，「拍車子真的會不爽」、「有夠不要臉的一家人」、「直接下去跟她一起站，講那什麼邏輯鬼話」、「佔車位就算了，還這麼用力拍打車子，這我沒辦法忍。」

事實上，根據我國《道路交通管理處罰條例》第78條，若行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通等行為，可處500元罰鍰。此外，根據《道路交通管理處罰條例》第82條，若在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨害交通之物，可處1,200元以上、2,400元以下罰鍰。