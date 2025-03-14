台塑麥寮廠工安意外！工人遭562Kg鋼瓶櫃壓身亡　值班主管遭判刑

▲台塑麥寮廠2021年發生工安意外。（圖／翻攝自勞動部職業安全衛生署）

記者許權毅、劉人豪／雲林報導

台塑麥寮廠2021年發生工安意外，倪姓工人更換鋼瓶時，鋼瓶櫃因支撐腳座鏽蝕、斷裂而向工人傾倒，工人遭重約562公斤鋼瓶櫃壓住頸胸部送醫不治，雲林地院認為林姓主管應檢查確認施工地點周圍各項設施是否牢固，卻沒有確實履行，依過失致人於死罪，處有期徒刑7月。

2021年12月14日，倪姓工人進行鋼瓶回收作業時，操作現場起重機將空鋼瓶自2樓吊放至1樓後，再以鋼瓶底裙立滾人力搬運方式，將空氫氣鋼瓶搬運至鋼瓶櫃前，倪姓工人欲打開鋼瓶櫃門進行更換鋼瓶時，鋼瓶櫃因支撐腳座鏽蝕、斷裂而向倪姓工人傾倒，倪姓工人遭重約562公斤傾倒鋼瓶櫃壓住頸胸部而受傷，工程師傅到該處附近巡視時發現，送醫治療後，倪姓工人同年12月25日因缺氧性腦病變死亡。

雲林地院指出，林姓主管本應與倪姓工人共同檢查確認施工地點周圍各項設施，鷹架、管件及物料等是否牢固，卻疏未注意亦未共同檢查確認，倪姓工人工作時，因鋼瓶櫃支撐腳座鏽蝕、斷裂發生倒塌，遭該鋼瓶櫃壓住頸、胸部而受傷，送醫治療後仍不治死亡。

法院審酌，林姓主管應先進行「確認影響施工地點周圍各項設施是否牢固，不會危及作業人員安全」的施工安全檢查，卻沒有確實履行，考量本案職業災害事件重大，造成倪姓工人失去生命、無可挽回的遺憾，依過失致人於死罪，處有期徒刑7月。