零關稅進口乳品衝擊　立委張嘉郡籲政府照顧本土酪農

▲蔣萬安今日考察本土鮮乳的產製過程，以及確保乳品來源充足，雲林縣副縣長謝淑亞率縣府團隊以及立法委員張嘉郡與會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台北市長蔣萬安宣布4月開辦「生生喝鮮乳」，今（12）日前往雲林牧場考察酪農業。立法委員張嘉郡在現場為酪農業發聲指出，萬物齊漲生產成本增加，氣候變遷影響乳品產量，加上開放零關稅國外乳品，衝擊本土酪農業的發展，希望有更多的跨縣市攜手合作，共同支持與推動台灣酪農業的永續發展。

立法委員張嘉郡表示，已在立法院多次替本土酪農業發聲，包括進口長效乳的定名，爭取要中央續辦「班班有鮮乳」政策，也曾與國教行動聯盟、家長團體一起在行政院外抗議，疾呼政策的失誤不能由孩子承擔。

蔣萬安參訪時表示，成功的人找方法，失敗的人找藉口，續辦「生生喝鮮乳」政策是創造三贏。張嘉郡表示，好的政策是要走進產業、走入基層，而不是坐在辦公室吹冷氣做決策，她盛讚蔣萬安有魄力，讚中央喊停之後決定自行推動「生生喝鮮乳」，兼顧學童健康與酪農產業發展。

▲雲林縣作為全台酪農業的重鎮，擁有最優良的乳牛與牧場，長年來供給全國穩定且高品質的鮮乳。（圖／記者游瓊華翻攝）

張嘉郡提到，酪農業是台灣農業的重要支柱之一，雲林縣作為全台酪農業的重鎮，擁有最優良的乳牛與牧場，長年來供給全國穩定且高品質的鮮乳，但本土酪農業近年來面臨很多挑戰，希望政府能多照顧本土酪農業。近年來萬物齊漲，生產成本不斷上升，氣候變遷也影響乳品產量供應的穩定性，最重要的是，開放零關稅國外乳品來台，對本土酪農市場造成很大壓力。

張嘉郡強調，如果進口長效乳也可以叫做「鮮乳」，對消費者造成混淆，對我國酪農業非常不公平，希望衛福部能站在支持本土酪農業的立場，對本土酪農業的生存與發展至關重要。也表示，張麗善縣長在2015年已經推動「班班有鮮乳」政策，因為孩子的營養是國家最重要的資產，下一代的健康不能打折，張麗善縣長與蔣萬安市長兩人是英雄所見略同。

▲立法委員張嘉郡多次替本土酪農業發聲。（圖／記者游瓊華翻攝）