雲林暗藏台人天堂！整條街「招牌全是諧音梗」　全場嗨翻想朝聖

▲民眾發現雲林北港共和街的諧音梗招牌。（圖／網友yujenstudio授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



網搜小組／柯振中報導

台灣擁有許多在地特色，其中「諧音梗」更是令多數台人深深著迷、無法自拔。一位民眾日前到雲林北港遊玩，期間前往共和街，沒想到意外發現了「諧音梗天堂」，街上高掛的招牌全是充滿台味的諧音梗，令人忍不住嘴角上揚。

一位民眾近日到雲林北港遊玩，期間參訪了共和街的裝置藝術，沒想到現場掛滿了「諧音梗招牌」，讓他感覺十分有趣，於是拍下照片留念。

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▲▼民眾發現雲林北港共和街的諧音梗招牌。（圖／網友yujenstudio授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



畫面當中可以看見，密密麻麻的招牌當中，寫滿各種不同的諧音梗，包括「粥杰倫」、「香奈鵝」、「雲蚵大」、「裡鎖當然」、「鴨力山大」、「問薪吾潰」及「願時光蔥蔥流去」，滿是台味的諧音梗，令人忍不住發笑。

由於當地的諧音梗招牌實在太過有趣，因此有許多人拍照分享。臉書社團「路上觀察學院」的社員看見後，不禁笑噴直言，「要放棄諧音梗真的是Taiwan了」、「諧音梗失控的模樣」、「好逗趣的北港老街」、「好有趣，比路邊招牌美觀」、「好逗趣的北港老街」、「諧音梗一條街！」