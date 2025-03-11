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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

部署山東可癱瘓美軍駐韓基地　解放軍亮相射程500公里火箭彈

▲▼大陸公開亮相射程超過500公里的BRE10遠程火箭彈。（圖／翻攝自中國兵器）

▲大陸公開亮相射程超過500公里的BRE10遠程火箭彈。（圖／翻攝自中國兵器，下同。）

軍武中心／綜合報導

在俄烏戰爭中陸基遠程精確打擊武器扮演重要角色，近期中國一款射程超過500公里的BRE10遠程火箭彈引發關注。據了解，這款火箭彈是為台灣及駐韓美軍而來，其發射全重1.5到2.5噸，彈徑750毫米，一火箭炮營可一次發射24枚，對目標軍事基地形成無法攔截的飽和式打擊。

BRE10氣動布局上採用雙錐體設計，優點是在高速飛行時降低空氣阻力並提高升力效率，火箭彈發射後由火箭發動機提供初始動力，達到一定高度和速度後發動機脫離，彈體依靠雙錐體產生的氣動效應進行滑翔。相比傳統火箭彈，引入滑翔技術可以將射程提高50%以上。

資料顯示，BRE10發射全重1.5到2.5噸，彈徑750毫米，戰鬥部500到800公斤，同時採用複合制導模式來降低圓概率誤差（CEP），慣性制導用於飛行初期和中期的修正，北斗衛星導航則負責末端導航，整體CEP降低到10米以內，打擊精度表現上相當優秀。

▼BRE10遠程火箭彈已經過多次測試。

▲▼大陸公開亮相射程超過500公里的BRE10遠程火箭彈。（圖／翻攝自中國兵器）

大陸知名軍事博主「科羅廖夫」分析，BRE10遠程火箭彈發射車PHL-191採用模塊化設計，300毫米的BRE3、370毫米的BRE6和750毫米的BRE10火箭彈都能發射。而按照從小到大排列，同等體積的發射箱可以裝載8枚BRE3，或5枚BRE6，或1枚BRE10，在每輛PHL-191可以裝兩個發射箱的情況下，一輛發射車就可以發射16枚BRE3，或10枚BRE6，或2枚BRE10。

按照解放軍陸軍每個PHL-191火箭炮營裝備12輛PHL-191發射車計算，如果全部發射BRE10，那麽就形成24枚750毫米遠程重型火箭彈的恐怖火力。文章進一步指出，若是再把可以換不同類型戰鬥部，如高爆型、鉆地型、集束型等戰鬥部類型考慮進去，可以說這一個營從膠東半島（山東半島）東部發射，至少能癱瘓駐韓美軍群山基地24小時以上。

▼駐韓美軍F-16戰鬥機在群山基地內進行大象漫步。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼駐韓美軍F-16戰鬥機在群山基地內進行大象漫步。（圖／翻攝自維基百科）

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