殲-20隱身不掉漆！　維持光滑皮膚源自3000年前絲綢技術

▲解放軍殲-20戰機。（圖／CFP）

軍武中心／綜合報導

隱身戰機雖帶來強大戰力，但如何維持塗層的完整進而保持良好的隱身能力，一直困擾同時擁有F-22、F-35的美國。香港《南華早報》透露，相繼推出殲-20和殲-35兩款隱身戰機的中國，已從3000年前的絲綢織造技術找到靈感，設計出新型雷達吸波材料，為戰機保持光滑皮膚。

這項尖端技術是借鑒漢代的提花織機技術，成功與隱身材料結合。據了解，提花織機是一種古老的紡織工具，最早可以追溯到3000年前的商朝，它通過複雜的紗線排列，能夠在布料上編織出各種幾何圖案，中國航天科工集團公司（CASIC）和天津工業大學的研究人員將這一原理應用到隱身材料的設計中，開發出「雙面提花」結構的雷達吸波材料。

知名軍事自媒體「軍武次位面」也在報導影片中指出，這種材料將導電紗線集結成到紡織品基體中，形成一種能夠吸收雷達波的幾何結構，石英纖維構成電介質底層，而不鏽鋼紗線則形成諧振電路，將電磁能轉化為熱量散發出去，每根導電線都經過精心設計，以引導和捕捉雷達信號，就像古代織工排列絲線描繪龍紋或雲紋一樣。

▼中國從3000年前的絲綢織造技術找到靈感，為殲-20戰機打造新型雷達吸波材料。圖為成都老官山漢墓出土的西漢提花機模型。（圖／翻攝自杭州網）

中國此次開發新型材料的性能明顯超越傳統隱身塗層，實際數據顯示，它能夠吸收8-26GHz頻譜中90.6%的雷達波，隱身效果顯著提升。此外，這種材料還具有出色的機械性能，能夠承受93.5兆帕的拉伸應力。

與美軍F-22和F-35隱身塗層相比，中國新型隱身材料具更大優勢。首先，傳統隱身塗層採用分層堆疊方式，容易在外部壓力下退化，而中國的雙面提花結構則通過複雜的幾何設計，大幅度提高材料的耐久性。

其次，傳統塗層需要頻繁修補，增加維護成本和時間，美國空軍為了能夠讓自家隱身戰機保持良好的隱身能力，地勤維護人員平均每3周就需要重新噴塗一次隱身塗層，換算下來使得美國隱身戰機每小時的飛行成本超過6萬美元。而中國新型材料從根本解決這一問題，降低戰機的運營成本。

▼F-22隱身塗層掉漆問題一直困擾著美國空軍地勤人員。（圖／翻攝自騰訊軍事）