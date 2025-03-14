冷氣團來襲！雪霸山區仍有積雪　國家公園：山友不可大意

▲雪山主峰目前仍有積雪，近日鋒面過境時可能下雪或強降雨，雪霸處呼籲山友注意安全。（圖／雪霸國家 公園管理處提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

時序雖已入春，但近日即將有鋒面冷氣團影響台灣，雪霸國家公園管理處今（14日）提醒民眾，中北部3,000公尺以上高山有機會降雪，目前雪霸山區仍有積雪，高山容易有雷陣雨發生，請民眾登山務必注意高山步道積雪與結冰及強降雨、雷擊情形，不可輕忽春季天氣多變，維護登山安全。

雪霸處表示，依據中央氣象署最新預報，本周末將有鋒面冷氣團影響，14日至16日高山上有雷陣雨，16日至17日中部以北3,000公尺以上高山有機會降雪，請民眾登山務必注意高山步道積雪與結冰及強降雨、雷擊情形，不可輕忽春季天氣多變，維護登山安全。此外，未來幾天雪山地區的體感溫度都在零度以下，加上山區經常伴隨強風霧雨，也請民眾務必做好保暖防風的準備，千萬不要被這2天山下溫暖天氣給誤導了。

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雪霸處指出，雪霸保育志工近日回傳照片影像顯示，目前雪山圈谷、雪山主峰頂等處仍有可觀的積雪量，加上本周末有鋒面及冷氣團影響，雪山地區極有可能再次降雪或下冰雹及雷陣雨發生，加上先前的積雪結冰，登山步道將會非常濕滑，請山友務必做好雪季登山前的準備，包含預先瞭解山區氣候資訊、雪地攀登裝備必備的頭盔、冰爪及冰斧（或登山杖）。

雪霸處強調，登高山過程當中，如果有任何高山反應，包含頭痛、嘔吐、失眠、厭食或虛弱狀況等且無法緩解者，都應先視為高山症，務必下降高度以減輕高山反應，如不即時處理有可能發展為高山肺水腫或腦水腫，此時將對民眾生命帶來嚴重威脅。