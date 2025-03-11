明晚變天「雷雨連襲5天」　下周「雪崩式降溫」回到冬天

記者李姿慧／台北報導

今天(11日)中部以北、東半部有零星雨，明天白天是未來一周天氣最好的一天，明晚起變天，受一道一道鋒面影響，降雨將持續到周日，各地容易有陣雨或雷雨，周六晚間冷氣團南下，各地明顯降溫，高溫最多下跌10度，下周一晚間到下周二清晨最冷，局部低溫下探11度。

▲明晚起將有一道一道鋒面影響，各地容易有大雨或雷雨。（示意圖／李毓康攝）

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中央氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華表示，今天到明天白天天氣暖和，但因水氣多有零星短暫降雨，未來幾天容易有濃霧，明天到周六晚間有一道一道鋒面通過，容易下雨或有雷雨，周六鋒面通過後，大陸冷氣團南下，周六晚間到周日溫度明顯下降。

目前有高層雲系移入，伍婉華表示，今天各地雲量多，中部以北、東半部、金馬有零星短暫降雨；明天白天是未來一周天氣最好的一天，水氣少，只有花東零星短暫降雨，其他地區可見陽光；明天晚上鋒面影響，天氣變不穩定，明晚到周六在一道一道鋒面影響下，各地容易下陣雨或雷雨，也容易出現瞬間強降雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華指出，明晚到周四西半部容易出現局部性大雨，東半部有時候也會有較大雨勢；周五到周六白天，中部以北、東北部有局部大雨；隨鋒面通過，周六晚上到周日西半部、基隆北海岸有短暫性陣雨或雷雨，其他地區為短暫性陣雨；下周一白天後有較乾空氣南下，僅東半部短暫下雨，其他地區轉為不降雨，下周二後降雨機率更為下降。

溫度方面，伍婉華說明，今天到明天白天暖和，中南部高溫30到31度，北部高溫28度，東半部27度；明晚到周四隨一道道鋒面通過帶來降雨，中部以北、東半部高溫略下降，不過最明顯降溫將出現在周六晚上鋒面通過後、大陸冷氣團南下，各地溫度明顯下降，北部、東北部較早有感受。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華進一步指出，以高溫來說，周日、下周一各地高溫將比今天西半部低10度，其他地區約低7到8度，下周一高溫南部、東南部約19到20度，馬祖12度，中部以北、東北部、金門16到17度，溫差相當明顯。

至於最冷時刻，伍婉華表示，最低溫時間點則將出現在下周一晚間到下周二清晨，周日晚間到周一清晨也很冷，好像又回到冬天的溫度，低溫馬祖11度，金門、中北部、東北部12到13度，其他地區14到16度，沿海空曠地區溫度會更低。

此外，今天和周三夜晚至上午台南以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，今天夜晚至周四清晨金門、馬祖亦有局部霧或低雲影響能見度。