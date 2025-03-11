明晚起雷雨轟全台　周末強烈冷氣團南下「連凍6天」

▲明晚起受鋒面影響，到周日前易有陣雨或雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(12日)白天各地好天氣，不過明晚鋒面接近，影響到周日，各地易有陣雨或雷雨，其中周四雨最大。未來一周有兩波降溫，周四起略降溫後，周六晚間起冷氣團或強烈冷氣團南下，全台氣溫再一波急降，預估冷到下周四，局部低溫探10度，後期輻射冷卻加持下，要留意強冷空氣是否寒流達標。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天各地多雲到晴，天氣比較穩定，白天較熱，高溫約26到28度，西半部29到31度，僅東部、東南部有零星雨，明天晚上鋒面接近，天氣開始變不穩定，基隆北海岸、北部零星短暫陣雨或雷雨。

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周四開始到周六白天，鋒面在台灣附近，張承傳分析，天氣較不穩定，其中周四鋒面剛南下，是最不穩定時候，各地有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，西半部、基隆北海岸有局部大雨，東部、東南部有局部較大雨勢。周五到周六鋒面停留台灣附近，中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，可能有局部較大雨勢，其他地區局部短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，張承傳說明，周四到周六略為降溫，北部白天高溫下降至23到24度，中部28到29度，東部25度到27度；周六晚間到周日鋒面通過，北方明顯較強冷空氣南下，周日各地容易下雨，西半部、基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，其他地區局部短暫陣雨。

▲天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，周日各地轉冷，且越晚越冷，北部白天18到19度，晚上降到13到14度；中部高溫23度、晚上降至14度；南部高溫26度，晚上低溫16度；東部、花東高溫22到25度，低溫17到18度。

下周一過後將受冷氣團或強烈冷氣團影響，張承傳分析，各地天氣寒冷，下周一環境轉乾。僅東半部局部短暫雨，下周二各地多雲到晴，僅花東有零星雨；下周一到下周二較冷，其中下周二北部、中部以北、東北部低溫10到12度，南部、花東低溫14到16度，冷氣團或強烈冷氣團預計從周日影響到下周二，甚至下周三或下周四。

至於是否強冷空氣會升級為寒流，張承傳表示，下周三、下周四可能有輻射冷卻作用，溫度可能會更低，是否達寒流仍要觀察輻射冷卻影響低溫情況。