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228連假國旅回溫　北市、南投、宜蘭住房率破7成

▲▼國旅,旅宿,旅館,飯店,住宿。（圖／記者李姿慧攝）

 ▲228連假國旅和住宿回溫。（資料示意圖／記者李姿慧攝） 

記者李姿慧／台北報導

甩開地震颱風陰霾，國旅回溫了，228三天連假天氣放晴，國內旅遊市場再次迎來人潮，景區人潮不但超越春節，全台多個旅遊景點住房率飆升，觀光署統計，台北市、南投縣及宜蘭縣最夯，228當天住房率達70%以上。

今年228有3天連假，好天氣帶動國內旅遊熱潮，觀光署統計，全國國家風景區遊客人次日均30萬7,880人次，各大觀光遊樂園入園人次日均7萬3,191人次，國家風景區及主題樂園整體遊客人次，較114年春節連假日平均35萬3,196人次，高出7.89%。

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其中台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市等10個縣市前2日平均住房率突破6成，全台前2日平均住房率為51.85%，比連假7天前調查訂房率49.28%多出2.57百分點，比連假14天前調查之訂房率47.15%多出4.70百分點。

觀光署表示，主因在於民眾已習慣接近假期才安排出遊並訂房，因此，假期實際住房率高於假期前調查之訂房率。

觀光署表示，將持續優化旅遊服務體驗，並串連與地方政府行銷台灣觀光100亮點，推動各大活動「搶客」及包裝在地特色遊程，透過季節旅遊、美食文化、溫泉放鬆等特色玩法，提升台灣旅遊的吸引力，持續捲動國旅熱潮，同時打造台灣作為全球旅遊首選目的地，帶給國內外旅客更多元的旅遊新體驗。

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