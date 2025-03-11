大鵬灣帆船生活節4月登場！首見7米高「黃阿瑪」貓咪

▲「2025大鵬灣帆船生活節」4月在濱灣碼頭揭幕，今年以「黃阿瑪的後宮生活」為主題。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

「2025大鵬灣帆船生活節」4月1日將在濱灣碼頭揭幕，今年以台灣知名IP「黃阿瑪的後宮生活」為主題，將有7米高巨型黃阿瑪及後宮八隻貓咪Q版造型，還有多個裝置藝術打卡點，觀光署大鵬灣風管處預估，該活動將吸引10萬旅客，推估會有1億元觀光產值。

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處與屏東縣政府共同主辦「2025大鵬灣帆船生活節」，4月1日開跑至4月20日，今年以台灣知名IP「黃阿瑪的後宮生活」為主題，結合創意策展與低碳的帆船、獨木舟賽事，加上在地建議遊程元素，推出全新觀光體驗。

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活動期間，鵬管處將以濱灣碼頭為舞台，設置多個主題IP打卡點，包含7米高巨型黃阿瑪及後宮八隻貓咪Q版造型。此外，還規劃市集將屏東觀光圈在地特色美食匯聚大鵬灣，會場也有機會體驗手作工藝。

▲「2025大鵬灣帆船生活節」以台灣知名IP「黃阿瑪的後宮生活」為主題。（圖／記者李姿慧攝）

觀光署大鵬灣風管處處長王玟傑表示，這次大鵬灣帆船生活節活動設計，希望有10萬遊客能參與，推估大鵬灣場域將會創造1億元的觀光產值。

觀光署副署長黃荷婷表示，大鵬灣帆船生活節舉辦已經好幾年，把南台灣南島風情、海洋生態推廣給大家，並將屏東在地農產、產業特色和文化介紹給國人，也行銷到國際，打造遊艇港，吸引歐美人士來台，歐美人士喜歡大自然運動生活，小琉球還可以浮潛，預期可吸引更多國際觀光客來台灣。

▲觀光署副署長黃荷婷。（圖／記者李姿慧攝）

黃荷婷指出，大鵬灣帆船生活節是國際觀光活動，除設計好玩好吃的行程，吸引國內外旅客一來再來，今年更有黃阿瑪的後宮生活裝置藝術，提供民眾打卡，還有獨木舟趣味競賽，表演活動4月12日到4月13日登場，獨木舟競賽為4月19日到20日，還有無人機展演，周末還有市集和美食，將大鵬灣打造成大家喜歡的景點。

黃荷婷表示，今年第二季大鵬灣遊一區、遊二區、遊三區會完成招商，未來可提供住宿、餐飲，可規劃2天1夜、3天2夜不同遊程，將是全新好玩景點，未來高鐵延伸到屏東後，旅客到南台灣會更方便。