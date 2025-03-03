　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

泰安、礁溪溫泉奪「金泉獎」首獎　19處台灣好湯名單一次看

▲▼觀光署舉辦「台灣好湯金泉獎」評選今頒獎。（圖／記者李姿慧攝）

▲觀光署舉辦「台灣好湯金泉獎」評選，泰安和礁溪溫泉區獲首獎。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

有「溫泉界奧斯卡」之稱的兩年一度「台灣好湯金泉獎」公布得獎名單，由「泰安溫泉區」及「礁溪溫泉區」奪得首獎「十泉十美獎」，觀光署也舉辦短影音徵選，分享好湯旅程時光，最高獎金10萬元。

交通部觀光署、中華民國溫泉觀光協會以及各溫泉協會聯手舉辦「台灣好湯金泉獎」，經過2個月的評審委員實地訪視及為期1個月的網路票選，19個溫泉區全力以赴，最終由「泰安溫泉區」及「礁溪溫泉區」奪得本屆首獎「十泉十美獎」。此外，創新獎由礁溪溫泉區拿下金獎、烏日溫泉區拿下銀獎、大坑溫泉區獲得銅獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣好湯金泉獎得獎名單。（圖／觀光署提供）

▲台灣好湯金泉獎得獎名單。（圖／觀光署提供）

交通部長陳世凱表示，他本身非常喜歡泡溫泉，台灣幾乎各地的溫泉他都去過，泉質也都體驗過，溫泉是台灣旅遊非常大的特色，若有完整包裝，國際觀光客會為了溫泉來台灣，台灣泉種很多、泉質也特別好，泡溫泉澈底放鬆是旅遊相當棒的體驗，台灣成為泡溫泉的國家，旅遊業會越來越好，讓各國觀光客都可以來台灣體驗。

觀光署長周永暉表示，台灣溫泉因對身體有益處，疫後也被世界看見，台灣有19個溫泉區，兩年一度台灣好湯金泉獎透過評選選出好湯，希望推廣國旅新品牌，金泉獎當時的發想，也是希望為台灣推薦好的品牌到國際。

周永暉說，日本溫泉文化有其優勢，許多歐美觀光客會去，但日本溫泉沒有台灣好，希望能台灣溫泉變成國際品牌，用政府力量獎優，推廣做得好的品牌，觀光旅遊最重要的是如何感動服務，溫泉是很容易掌握的地方，可結合美食和購物。

▲▼觀光署舉辦「台灣好湯金泉獎」評選今頒獎。（圖／記者李姿慧攝）

▲觀光署舉辦「台灣好湯金泉獎」評選今頒獎。（圖／記者李姿慧攝）

周永暉指出，金泉獎最大的榮譽是十全十美金泉獎，今年泰安和礁溪兩個溫泉評分只差零點幾分，因此同額錄取，今年還多一個創新獎，鼓勵大家求新求變求好。

今年也特別設計的「五大旅遊推薦好湯」、「五大CP值最優好湯」、「五大優質服務好湯」、「五大美景好湯」、「五大友善好湯」、「最佳新創獎」等獎項，表彰各溫泉區在不同領域都有卓越的表現，希望透過頒獎讓外界看見業者的努力。

台灣好湯推廣大使峮峮則表示，她比較常去礁溪、北投和烏來泡溫泉，因為她個人喜歡吃東西，較喜歡去礁溪和烏來，附近有很多好吃的美食，找朋友一群人一起泡溫泉、吃東西，很放鬆，是很療癒身心靈的旅程。

▲▼觀光署舉辦「台灣好湯金泉獎」評選今頒獎。（圖／記者李姿慧攝）

▲觀光署舉辦「台灣好湯金泉獎」評選，峮峮擔任推廣大使。（圖／記者李姿慧攝）

觀光署表示，今年台灣好湯金泉獎特別結合時下最流行的短影音潮流，自3月4日起至5月15日中午12時止推出短影音徵選比賽，期透過記錄並分享旅程中的美好與趣味時光，比賽總獎金高達10萬元，邀民眾憑藉金泉獎獎項，針對個人需求與偏好選擇旅遊目的地，享受泡溫泉樂趣，讓更多人透過影像感受台灣溫泉的獨特魅力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 3166 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元
館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」
台中餐廳「不接待10歲以下兒童」　公告揭慘案！萬人力挺
斥找人架離花蓮退休師　傅崐萁還原現場嗆「葉霸」是深綠預謀
肯爺前女友也脫了！全裸登「奧斯卡派對」　粉色全露出
再增13藍委罷免案一階過關！　總計32藍委面臨二階連署

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

歡慶三月女神節！台中餐廳消費抽雙人餐券　85度C推第二杯38元

她只用清水洗澡！十幾年來「根本沒人發現」　醫曝好處

2025年首次血月又逢水逆　1生肖、5星座留意影響

李多慧學中文用ㄅㄆㄇㄈ！　台粉見她筆記驚呼：字好漂亮

誰在你背後「潑髒水」？　林萃芬揭露4種常見造謠者的心理動機

9畜牧場年發電量曝！高雄用「豬糞沼氣發電」　最高達349萬度

回訊息「最敷衍排行」曝光　一票人點頭：只回1個字超火大

「古坑149甲線跨清水溪橋」今動工　預計117年通車

餐廳「不接待10歲以下兒童」！原因曝光...1.8萬人力挺

台中新光三越第二賣場「2階段」明登場　13家美妝品牌進駐林酒店

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

方大同離世震驚南韓..曾當IU.Crush嘉賓　BIGBANG太陽告白「最喜歡的香港歌手」

聲樂老師評方大同：超愛他！　大讚「這才是唱現場該有的樣子」

單依純視方大同為人生導師 〈才二十三〉哽咽唱不下去

再也等不到方大同當嘉賓...　陶喆改詞〈愛愛愛〉：你永遠都在

歡慶三月女神節！台中餐廳消費抽雙人餐券　85度C推第二杯38元

她只用清水洗澡！十幾年來「根本沒人發現」　醫曝好處

2025年首次血月又逢水逆　1生肖、5星座留意影響

李多慧學中文用ㄅㄆㄇㄈ！　台粉見她筆記驚呼：字好漂亮

誰在你背後「潑髒水」？　林萃芬揭露4種常見造謠者的心理動機

9畜牧場年發電量曝！高雄用「豬糞沼氣發電」　最高達349萬度

回訊息「最敷衍排行」曝光　一票人點頭：只回1個字超火大

「古坑149甲線跨清水溪橋」今動工　預計117年通車

餐廳「不接待10歲以下兒童」！原因曝光...1.8萬人力挺

台中新光三越第二賣場「2階段」明登場　13家美妝品牌進駐林酒店

美國的承諾與現實：從烏克蘭困境看台灣的戰略選擇

歡慶三月女神節！台中餐廳消費抽雙人餐券　85度C推第二杯38元

椒心胡椒沙拉醬放進壽司！爭鮮x雙月10款聯名商品今日上市

「給200萬元才願意生孩」且拒擔房貸　他怒：女友蹭免費！兩派吵翻

屏東身障男搭車返家提前下車迷路　東港警熱心協助

女星爆閨蜜「一夜情戰績輝煌」！睡遍各行業：男人沒停過

還原楊繡惠、白雲同框現場！江泳錡澄清「本就沒吵架」：我嚇昏

美國政要暗示下台　澤倫斯基：換掉我沒那麼容易

曝罷團志工姓名林俊憲嗆賤招　楊智伃：敢對賭有無違法個資法？

史上最強2月！中華精測營收3.83億　新型探針卡第2季放量

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

生活熱門新聞

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵

嘉義零食電商傳跑路！疲老闆妻深夜發聲明

一大坨紫色！　鄭明典PO圖：季節性強對流系統回來了

全台有雨倒春寒　「最冷剩10℃」時間曝

快訊／中華隊「WBC資格賽違規」　蔡其昌發文道歉了

濕冷劇變夏回冬　今晚起「全台下4天」雨最大地區曝

日人批遊客亂丟垃圾！一看「這罐」好熟悉：太丟臉

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

倒春寒剩10℃　「全台濕冷回冬」時間曝

鼎泰豐為何不會倒？　網點出原因：怎麼輸

好事來了！　12星座「3月首週運勢」出爐

驚知友人家「都喝煮沸自來水」　嚇爛她！

更多熱門

相關新聞

國旅房價去年略降1.1%「平均2960元」　民宿也便宜4.15%

國旅房價去年略降1.1%「平均2960元」　民宿也便宜4.15%

疫後國旅回溫，觀光署統計，去(113)年住宿有7,879.6萬人次，恢復至疫情前水準，觀光署也公布旅館業最新平均房價2,960元，較112年下降1.17%，民宿房價也下跌4.15%，觀光署表示，旅宿業漲幅已有趨緩趨勢。

「全台景區湧入28萬人次」超越春節　228連假好天氣爆出遊潮

「全台景區湧入28萬人次」超越春節　228連假好天氣爆出遊潮

基隆外海驚見數百海豚「海釣變賞鯨」釣客嗨翻

基隆外海驚見數百海豚「海釣變賞鯨」釣客嗨翻

武陵農場櫻花季絕美景色曝

武陵農場櫻花季絕美景色曝

韓「1觀光區」實施宵禁！拍照、逗留皆觸法

韓「1觀光區」實施宵禁！拍照、逗留皆觸法

關鍵字：

溫泉金泉獎台灣好湯觀光觀光署

讀者迴響

熱門新聞

中華隊用電子設備　WBC罰2萬美元

快訊／孫協志夏宇童結婚了！

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

女學生交男友離家　爸媽等20年聲請死亡

嘉義零食電商傳「搬貨跑路」！　疲老闆深夜最新聲明曝

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

女老闆約砲成噩夢！遭暈船仔公開個資

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論

蹦闆爆知名網紅私下接客

來不及下車求救　台中男陳屍車內3天

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵

突收裁員通知　竹科工程師焦慮：房貸還有1200萬

更多

最夯影音

更多

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面