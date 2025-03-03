泰安、礁溪溫泉奪「金泉獎」首獎　19處台灣好湯名單一次看

▲觀光署舉辦「台灣好湯金泉獎」評選，泰安和礁溪溫泉區獲首獎。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

有「溫泉界奧斯卡」之稱的兩年一度「台灣好湯金泉獎」公布得獎名單，由「泰安溫泉區」及「礁溪溫泉區」奪得首獎「十泉十美獎」，觀光署也舉辦短影音徵選，分享好湯旅程時光，最高獎金10萬元。

交通部觀光署、中華民國溫泉觀光協會以及各溫泉協會聯手舉辦「台灣好湯金泉獎」，經過2個月的評審委員實地訪視及為期1個月的網路票選，19個溫泉區全力以赴，最終由「泰安溫泉區」及「礁溪溫泉區」奪得本屆首獎「十泉十美獎」。此外，創新獎由礁溪溫泉區拿下金獎、烏日溫泉區拿下銀獎、大坑溫泉區獲得銅獎。

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▲台灣好湯金泉獎得獎名單。（圖／觀光署提供）

交通部長陳世凱表示，他本身非常喜歡泡溫泉，台灣幾乎各地的溫泉他都去過，泉質也都體驗過，溫泉是台灣旅遊非常大的特色，若有完整包裝，國際觀光客會為了溫泉來台灣，台灣泉種很多、泉質也特別好，泡溫泉澈底放鬆是旅遊相當棒的體驗，台灣成為泡溫泉的國家，旅遊業會越來越好，讓各國觀光客都可以來台灣體驗。

觀光署長周永暉表示，台灣溫泉因對身體有益處，疫後也被世界看見，台灣有19個溫泉區，兩年一度台灣好湯金泉獎透過評選選出好湯，希望推廣國旅新品牌，金泉獎當時的發想，也是希望為台灣推薦好的品牌到國際。

周永暉說，日本溫泉文化有其優勢，許多歐美觀光客會去，但日本溫泉沒有台灣好，希望能台灣溫泉變成國際品牌，用政府力量獎優，推廣做得好的品牌，觀光旅遊最重要的是如何感動服務，溫泉是很容易掌握的地方，可結合美食和購物。

▲觀光署舉辦「台灣好湯金泉獎」評選今頒獎。（圖／記者李姿慧攝）

周永暉指出，金泉獎最大的榮譽是十全十美金泉獎，今年泰安和礁溪兩個溫泉評分只差零點幾分，因此同額錄取，今年還多一個創新獎，鼓勵大家求新求變求好。

今年也特別設計的「五大旅遊推薦好湯」、「五大CP值最優好湯」、「五大優質服務好湯」、「五大美景好湯」、「五大友善好湯」、「最佳新創獎」等獎項，表彰各溫泉區在不同領域都有卓越的表現，希望透過頒獎讓外界看見業者的努力。

台灣好湯推廣大使峮峮則表示，她比較常去礁溪、北投和烏來泡溫泉，因為她個人喜歡吃東西，較喜歡去礁溪和烏來，附近有很多好吃的美食，找朋友一群人一起泡溫泉、吃東西，很放鬆，是很療癒身心靈的旅程。

▲觀光署舉辦「台灣好湯金泉獎」評選，峮峮擔任推廣大使。（圖／記者李姿慧攝）

觀光署表示，今年台灣好湯金泉獎特別結合時下最流行的短影音潮流，自3月4日起至5月15日中午12時止推出短影音徵選比賽，期透過記錄並分享旅程中的美好與趣味時光，比賽總獎金高達10萬元，邀民眾憑藉金泉獎獎項，針對個人需求與偏好選擇旅遊目的地，享受泡溫泉樂趣，讓更多人透過影像感受台灣溫泉的獨特魅力。