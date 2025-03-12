非法露營區還有1761處「超過合法11倍」　觀光署啟動旅遊安全周

▲觀光署宣布啟動「旅遊安全周」（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

目前全台仍有1761處不合法露營區，合法露營區僅154處，違法露營區為合法的11倍，觀光署將3月的第3周訂為「旅遊安全周」，共同宣導旅遊安全。觀光署表示，露營區正逐步輔導業者合法化，另補助地方政府加強取締非法旅宿，並提醒食宿遊購行等旅遊安全，開心遊平安歸。

國人國內旅遊已突破2億旅次，旅遊安全成為台灣推動優質旅遊不可或缺的重要工作，交通部觀光署將3月16日至3月22日訂為「旅遊安全周」，攜手中央部會、直轄市及縣市政府、相關觀光公協會等公、私部門，舉辦旅遊安全宣導、講習、訓練等活動，分別就景區旅遊、旅宿、遊程及好行等4大面向強化旅遊安全宣導，期盼遊客在景區旅遊、主題遊程、入住旅宿及搭乘台灣好行、觀巴時皆能獲得正確旅遊安全訊息，開心出遊，平安相隨。

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觀光署長周永暉表示，3月第3周為「旅遊安全周」，推廣食宿遊購行等安全提醒，包括團體、自由行或交通工具等，此外，台灣為海島型國家，高山268座，海岸有水上活動，台灣氣象、海象變化很快，颱風過後到景區或海域、山區，要留意行車或旅遊過程安全，包括海域如何玩水，不管水上、水下安全都很重要。

▲觀光署長周永暉。（圖／記者李姿慧攝）

周永暉指出，住宿部分也有倡議合法旅宿，希望業界一起來塑造旅遊安全環境，夜間旅遊安全譬如燈會等，還有露營區興起，帳篷鉚釘晚上絆倒人會受傷等，都要留意，希望民眾開心遊、平安歸。

根據觀光署最新統計，目前全台仍有1761處不合法露營區，合法露營區僅154處，違法露營區居高不下，為合法露營區的11倍。周永暉表示，露營區一部分在水源保護區的列管還沒鬆綁，有專案輔導，新設的露營區都沒有問題，都是合法的，舊的非法露營區也輔導合法化，逐漸縮小範圍，將跨部會合作。

至於非法旅宿，周永暉表示，觀光署持續補助地方政府加強取締，也編列預算給地方政府，最近會公布一波地方政府稽查非法旅宿績效，獎優汰劣給地方政府一些鼓勵，至於補助再困難，也會給地方政府協助。