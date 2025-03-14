騰訊傳採購數十億元輝達H20晶片　為應對接入DeepSeek需求

▲廣東深圳騰訊總部。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸DeepSeek生成式AI問世後，從官方到民間應用興起一股「接入」熱，極大程度的應用也使得需要更龐大的算力支撐。據傳，騰訊正透過DeepSeek應用，加速大模型技術研發的進程，為應對此情況，近期向輝達（Nvida）採購一批H20晶片，金額規模或達數十億元（人民幣，下同）。

▲騰訊傳購買大批輝達晶片因應微信接入DeepSeek。（圖／路透）

《IT之家》報導，一位接近英偉達（輝達，下同）的人士表示，騰訊的這筆訂單金額約合幾十億元量級。截至發稿，騰訊對此未有回應。一位阿里雲人士表示，據其了解，騰訊短期內採購大量H20 ，主要是為了應對微信接入DeepSeek的需求。

據了解，H20晶片是輝達針對大陸市場的「特供貨」，也就是在美國祭出對大陸的科技限制下，為遵守美國出口限制而推出的晶片，專為大陸市場設計的AI加速器。

公開資訊顯示，H20基於輝達Hopper架構，在算力方面，H20的FP8性能為296 TFLOPS，FP16性能為148 TFLOPS。與H100相比，其GPU核心數量減少41%，性能降低28%。

▲微信「AI搜索」接入DeepSeek。（圖／翻攝藍鯨新聞）

在大陸市場方面，騰訊和字節跳動長期為輝達最大的兩個客戶，兩者在2024年分別向輝達訂購約23萬枚H20晶片，購買量位居全球第二和第三，僅次於全球排名第一的微軟。有消息指，騰訊這次大批採購H20晶片，使得輝達H20晶片短期將出現供不應求的情況。

一名接近騰訊的人士稱，在DeepSeek橫空出世前，騰訊內部並未明確AI大模型的發展定位，多個業務部門均有自己的大模型研發團隊，前期的重心是用AI技術賦能，然而，DeepSeek的出現在一定程度上推進騰訊的決策，使騰訊看到了「規模化」的可能。