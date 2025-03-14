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大陸 大陸焦點 特派現場

陸百家醫院跨20餘省接入DeepSeek　AI問診初步實現輕重症分流

▲▼中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

▲大陸目前至少有百餘家醫院接入DeepSeek。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

自從DeepSeek滿血版上線後，大陸全國各醫院陸續接入，不僅出現AI醫生問診服務，也有病患拿AI生成的報告就醫，形成新業態，還可協助醫院進行輕重症病患分流，降低大陸一直以來困擾的門診就醫壓力。根據不完全統計，大陸在一個月內已有逾百間醫院接入DeepSeek，分佈20餘省份，且多為最高等級的三甲醫院。

▲▼ AI,人工智慧,辦公室,機器人,人形機器人。（圖／CFP）

▲AI協助醫院進行輕重症問診分流，節省病患等待時間及錯診機率。（示意圖／CFP）

《揚子晚報》報導，丹陽市人民醫院數據顯示，DeepSeek系統有效縮短候診時間約40%，幫助患者更快速地完成分診，減少不必要的等待和誤診率。系統還能在就診高峰期實現實時動態調配，自動調整分診策略，確保患者就診秩序平穩高效。

此外，位於四川的華西口腔醫院也融入DeepSeek推理能力，推出能聽懂「牙巴漏風」、「啃排骨痛」的AI門診管家，藉此精准攔截「迷路」患者，使病患看病不再掛錯號，減少時間上的浪費，未來還將精進至掛號到複診的全流程智慧服務。

據了解，這些醫院主要透過本地化接入DeepSeek，探索其在臨床決策支持、病歷質控、影像分析、科研輔助、醫院管理等醫療場景中的應用，以提升醫療服務質量和效率。

然而，在AI超速發展的情況下，大陸在2022年發佈的《互聯網診療監管細則（試行）》中，也設下對AI使用的「柵欄」，包括，「醫師接診前需進行實名認證，確保由本人提供診療服務」；「其他人員、人工智能軟件等不得冒用、替代醫師本人提供診療服務」或「處方應由接診醫師本人開具，嚴禁使用人工智能等自動生成處方」等。

在對AI使用進行規範後，大陸醫病體系之AI運用均在本地服務器完成，患者數據的隱私也能獲得保障，將看病問診的業態從「傳統診療」走向「智慧診斷」及「數據互聯」的新科技時代。

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