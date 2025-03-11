陸女酒鬼一天能喝3斤白酒！　植「戒酒晶片」稱：看酒像白開水一樣

▲酒癮患者。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名染上酒癮的女酒鬼蘇女士現年40餘歲，酒齡長達16年，起初，蘇女士因工作應酬需要喝酒，後來逐漸變成每天都要喝掉1至3斤（約1.5公斤）高度白酒，儘管蘇女士曾想要戒酒，但只要停酒，便會感覺心慌、手抖、渾身難受。成都第四人民醫院近日對其腹部植入「戒酒芯片（晶片，下同）」，期待能替蘇女士提供更高效的戒酒方案。

▲醫師在患者腹部進行微創手術，植入非電子式的「戒酒晶片」。（圖／翻攝封面新聞）

《封面新聞》報導，長期以來，酒精成癮治療面臨諸多難題。酒精依賴作為一種慢性復發性腦病，患者常因反覆住院消耗醫療資源。從2020年6月至2024年10月，成都市第四人民醫院成癮醫學中心收治酒精相關患者900餘例，其中，復飲住院率高達9.25%。

蘇女士便是在2024年11月因復飲被收治在市四醫院成癮醫學中心。經院方評估，該院成癮醫學中心於2025年1月為蘇女士進行了「戒酒芯片」植入治療，成為大陸西南地區首例植入晶片的酒癮患者。

成都第四人民醫院成癮醫學中心副主任醫師趙米娜表示，對患者進行回訪後發現，手術效果還是很明顯，「蘇女士沒有再出現無節制的飲酒行為，她說，現在看到酒就像看到白開水，完全不想碰；還有患者術後在工作應酬時，喝一點酒就覺得噁心、頭昏、想吐，對酒精渴求顯著降低。」

據了解，戒酒晶片並非電子產品，而是利用微創手術將緩釋型鹽酸納曲酮植入患者體內，此藥物可阻斷外源性阿片類物質作用，抑制酒精依賴者的心理渴求。手術時，僅需在患者腹部切開約1至2公分的切口，5至10分鐘內即可完成，手術購買藥物所需費用為1.8萬元人民幣（約8.16萬元新台幣）。