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全台速食優惠懶人包！肯德基買1送1、必勝客大比薩199元

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲全台速食店白色情人節優惠包。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

3月14日是白色情人節，《ETtoday新聞雲》整理8大速食最新限時優惠，像是肯德基、麥當勞、漢堡王都推買1送1，還有多款大披薩下殺199元、炸雞桶買1送1等好康。

▲▼肯德基4大春遊優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基推出6款組合好康限時18天開跑。（圖／業者提供）

●肯德基
肯德基即日起至3月31日推出「4大限時優惠」，6大好康組合最低5折起，包括全新「春遊歡聚激省桶」內含5塊咔啦脆雞+2顆原味蛋撻特價299元；2款個人獨享餐有「2塊咔啦脆雞+1顆原味蛋撻+1杯小杯無糖茉莉綠茶特價139元」、「2塊咔啦脆雞+小份香酥脆薯+2顆原味蛋撻+1杯中杯百事可樂特價195元」。

蛋撻控則可享「6顆原味蛋撻+4個上校雞塊特價205元」、「4顆原味蛋撻+2杯小杯無糖茉莉綠茶特價159元」；還有PK APP專屬「大份香酥脆薯買1送1」，平均1包大薯只要33元。

▲▼麥當勞。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞最新限時優惠一次看。（圖／記者蕭筠攝）

●麥當勞
麥當勞APP即日起至3月16日有限時優惠券，包括「單點熱卡布奇諾買1送1」、「買超值全餐送小杯玉米湯」、「買超值全餐送吉事漢堡」、「單點麥脆雞腿（原味／辣味）送勁辣香雞翅」、「買大麥克套餐送4塊麥克雞塊」、得來速限定「單點雙層四盎司牛肉堡送小薯」、早餐限定「單點番茄嫩蛋焙果堡送薯餅」；提醒優惠券不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。

APP全球版「歡樂送優惠」至3月25日前則有「單點大薯買1送1」、「單點OREO冰炫風買1送1」、「單點薯餅買1送1」、「單點中杯可口可樂買1送1」，優惠券開放重複使用，但不適用於Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。

至3月25日前麥當勞還有「蛇年開春優惠券」，包括「加1元多1件」、「超爽大餐101元起」、「雙人共享209元起」、「早餐套餐免費升級咖啡」及「雙人早餐159元起」共5大系列優惠，整張券狂省2995元。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客今天有199元、299元外帶大比薩優惠。

●必勝客
必勝客今（14）日祭出「外帶大比薩199元／299元」限定優惠，199元系列有7口味任選包括「雙層美式臘腸」、「夏威夷」、「日式照燒雞」、「四小福」、「黃金咖哩海鮮」、「BBQ黃金嫩雞」及「熱帶鳳梨海鮮總匯」。

299元限定口味有「和風章魚燒」、「海鮮」、「鐵板雙牛」、「韓式泡菜燒肉」、「炙燒明太子嫩雞」、「超級總匯」、「哈辣墨西哥」、「雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福」、「彩蔬鮮菇」、「雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福」及「海陸總動員」共11種。

▲▼達美樂推「熔岩可可馬芬」。（圖／業者提供）

▲達美樂推情人節限定「熔岩可可馬芬」。（圖／業者提供）

●達美樂
達美樂推出白色情人節限定「熔岩可可馬芬」，把可可火山披薩中的香濃可可醬變身成爆漿熔岩，熱熱吃每一口都能吃到濃郁絲滑可可醬，並推出「時尚黑限定包裝寶盒」盛裝，每個79元，3入組199元、6入組369元，最低可享78折優惠，數量有限、售完為止。

同步還有「全系列披薩下殺半價」優惠，可享「火山系列大披薩外帶半價」、「火山系列巨無霸披薩外帶半價」，以及「買大火山送小披薩」、「買巨火山送大披薩」等優惠，以上優惠中的火山披薩系列開放奶香、起司2口味任選；一般披薩包括16吋巨無霸披薩、大披薩、小披薩也下殺5折，最少有25種口味任選。

▲▼三商炸雞推出全新「青花椒綜合桶」。（圖／業者提供）

▲三商炸雞炸雞桶限時買1送1。（圖／業者提供）

●三商炸雞
三商炸雞即日起至3月19日祭出「炸雞桶買1送1」優惠，凡購買青花椒綜合桶就送炸雞歡樂桶，特價399元，青花椒綜合桶內含3塊青花椒胸排及3塊義式炸雞，炸雞歡樂桶則含有5塊炸雞，並開放辣味、原味、義式裹粉或脆皮裹粉任選。

三商i美食卡會員則可享加碼優惠，至3月16日只要使用3點於APP領取三商炸雞兌換券，「青花椒綜合桶」特價209元、「炸雞歡樂桶」特價199元、「1+1桶」特價389元，兌換期限至3月21日。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里炸雞、披薩下殺210元。（圖／業者提供）

●拿坡里
拿坡里全門市即日起至3月19日有「披薩／炸雞下殺210元」限定優惠，期間凡外帶或內用「大披薩」或「5塊炸雞」通通只要210元，最低享54折優惠，且披薩開放口味任選。

▲▼漢堡王新春優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王春季優惠券一次看。※點圖放大

●漢堡王
漢堡王即日起至3月31日祭出「春季優惠券」，包括6大系列共31種優惠組合，其中「買1送1」品項有4塊雞塊、小份洋蔥圈、小份薯條、中杯飲料及大杯玉米湯，皆可享買1送1。

「1+1自由配$69」有蘋果派、6塊雞塊、勁濃起士薯、雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡開放任選1品項，搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料擇1，一共18種組合通通只要69元。

另外，還有5款2堡超值組99元起、5款銅板點心組最低69元起、9款單人滿足餐99元起以及6款雙人激省餐199元起，整張券累積可省2114元，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店等門市不適用以上優惠。

▲▼繼光香香雞「春季激省券」 。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞至4月2日前推出「春季激省券」。

●繼光香香雞
繼光香香雞全門市即日起至4月2日推出「春季激省券」，首推超人氣加價購優惠，只要消費滿百元即可用銅板價加購3款經典炸物，包括19元甜心地瓜球、59元蒜脆杏鮑菇、79元中份香香炸雞，部分門市還有超值限定甜甜圈買1送1好康。

再收3款幸福下午茶95元起，包括墨魚甜不辣+甜心地瓜球、蒜脆杏鮑菇+炸滷米血、雞皮+美式脆薯；以及3款豪華獨享餐119元起、2款雙人分享餐209元起、1款3人分享餐309元。

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