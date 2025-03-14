陸國安部：反分裂法「利劍高懸」　台獨不敢逾越

▲大陸《反分裂國家法》。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸《反分裂國家法》通過20周年，大陸國安部今（14）日發表評論稱，該法「利劍高懸」，儘管台獨勢力不斷「挑釁生事」，但至今仍不敢逾越《反分裂國家法》標定的法律紅線和政治底線；更稱如果台獨勢力「膽敢以身試法」，必遭嚴懲。

大陸國安部官方微信公眾號今早發出一篇署名為「本官微評論員」、標題為「利劍高懸：《反分裂國家法》施行20周年」，全文約1500字的文章。

文章開頭即表示，「二十年來，兩岸關係的發展歷程證明，《反分裂國家法》是捍衛國家主權與領土完整的『利劍』，是維護與促進台海地區和平穩定的『堅盾』，是台海地區和平穩定的『定海神針』，是維護兩岸民眾生命財產安全的有效法律武器與堅實法律保障。」

「二十年來，儘管島內『台獨』分裂勢力不斷挑釁生事，但至今仍不敢逾越《反分裂國家法》標定的法律紅線和政治底線。」文章稱，近一段時間，「台獨」分裂勢力誤判形勢、不斷挑釁，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，妄圖推進「漸進台獨」、尋機謀求「法理台獨」的冒險行為，嚴重衝擊台海和平穩定，威脅兩岸關係和平發展前景與兩岸民眾特別是台灣民眾的安全與福祉。

文章接著提到，「這更加凸顯堅持和實施《反分裂國家法》的極端重要性」。大陸必須堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，維護兩岸關係和平發展。

文章表示，任何「台獨」分裂活動都是非法、無效的，如果「台獨」分裂勢力膽敢以身試法必遭嚴懲。「我們有能力和信心繼續用好《反分裂國家法》這柄利劍，對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力依法予以堅決打擊和嚴正懲戒。」