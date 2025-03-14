「比賽沒戴頭巾」一回國就消失　伊朗女攀岩家2年後現況曝光

▲2022年，埃爾納茲在南韓比賽時沒戴頭巾，引發國際關注。（圖／翻攝Instagram@elnaz.rekabi，下同。）



記者吳美依／綜合報導

伊朗攀岩好手埃爾納茲．雷卡比（Elnaz Rekabi）2022年在南韓比賽時，並未戴上頭巾，而是以綁馬尾、繫髮帶的造型出場，被視為聲援「頭巾女孩之死」示威。她返國之後一度銷聲匿跡，如今被家人證實，已經搬離伊朗。

2022年9月，22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）未依照伊朗政府規定穿戴頭巾，遭警察逮捕後毆打致死，點燃蔓延全國、甚至多個穆斯林國家的示威潮。同年隔月，埃爾納茲的出賽造型，因此被視為聲援行動，吸引國際關注。

事後，埃爾納茲曾在Instagram道歉，堅稱未戴頭巾「不是故意的」。消息指出，她還在南韓期間，就遭伊朗官員強烈施壓，但伊朗駐首爾大使館強烈否認。

隨後流出的一段影片顯示，埃爾納茲的老家遭到拆除，不過並未標明日期。而伊朗官媒塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）宣稱，房屋早在埃爾納茲出國比賽之前就被拆除，原因是他們未持有正確的建築許可證，絕非報復之舉。

《每日郵報》報導，歷經「頭巾風波」之後，埃爾納茲依然決定返回伊朗，但基本上消失在公眾視野之中。一些海外波斯語媒體宣稱，她已經遭到居家軟禁，並且禁止出國比賽。

時隔2年多，她的哥哥、同為攀岩選手的達沃德（Davood Rekabi）在Instagram發文證實，埃爾納茲已經離開伊朗，「我希望那是一個對妳來說更好的地方，這樣我們想念妳時，內心就不會如此沉重了。」伊朗學生通訊社（ISNA）報導，埃爾納茲搬到西班牙，但目前尚不清楚她在何時、何種情況下離開伊朗。

伊朗國家奧委會主席阿利內賈德（Mehdi Alinejad）本周受訪時表示，伊朗奧委會過去2年持續支持埃爾納茲，但「每個人都能夠選擇要住在哪裡。」

而國際運動攀岩總會（IFSC）2月宣布，埃爾納茲被任命為2026年達卡拉（Dakar）青年奧運攀岩項目的「模範運動員」。在瑞士洛桑（Lausanne）的一場會議上，埃爾納茲、IFSC主席斯科拉里斯（Marco Scolaris）、國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach），共同確認了這次任命。

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