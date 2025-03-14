等紅燈小貨車突熄火！害後面大塞車　台中警推車解圍畫面曝

▲▼在瓦斯小貨車紅綠燈拋錨，員警合力將他推至安全處，恢復交通順暢。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市一名劉姓貨車司機3月11日下午17時50分許，在石岡區豐勢路與和盛街路口處運送瓦斯的過程中，小貨車停等紅燈時突然熄火拋錨在路中間，當時正值下班尖峰時刻，該路口位處交通要道，車流量相當龐大，眼看就要造成塞車情形，幸好劉男看到不遠處有警員正在執行勤務，便立即向其求助，土牛派出所警員胡惠琦當時正在路口守望，胡員了解情形後，立即請所內備勤的2名同事(副所長謝庭龍、警員黃世政)與義交大哥一起將拋錨車輛推到路旁等待道路救援，順利排除大塞車現象。

劉姓駕駛表示，他從東勢要送瓦斯至新社，行經石岡區豐勢路與和盛街路口停等紅燈時，小貨車卻突然熄火發不動，卡在路中央，由於車上載有約700公斤的瓦斯，單靠自己的力氣，實在是推不動，正焦急該如何是好，所幸有多名員警挺身而出，及時伸出援手幫忙推車，才避免發生其他交通事故及阻塞，十分感謝警方幫忙。

東勢分局分局長林中興提醒民眾，行車前應先多了解車況，遇到車況不佳拋錨或交通意外事故時千萬不要慌張，應儘快先開啟警示燈或擺放車輛故障警示標誌，以維護自身及其他用路人的安全。