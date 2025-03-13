提升安全意識！　嘉義縣348處AED場所安心認證進行中

▲▼ 嘉義縣衛生局大力推廣CPR+AED安心場所認證 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局積極推動CPR+AED技能訓練及安心場所認證，今13日及3月18日陸續辦理4梯次員工AED操作與心肺復甦術訓練課程，強化員工緊急救護技能，提升自救及救人能力。衛生局表示，將持續辦理相關訓練，營造安全生活環境。

衛生福利部112年公告「公共場所必要緊急救護設備管理辦法」，公共場所須設置AED、且有70%員工完成CPR+AED訓練，才能獲得安心場所認證，效期為2年。

嘉義縣設有AED的場所共348處422台，其中109處完成安心場所認證。衛生局也在暑假期間於嘉義縣人力發展所及大林慈濟醫院辦理「CPR+AED管理員教育訓練」，強化各場所管理員緊急救護技能，輔導各AED設置場所通過認證，在發生事故時可進行有效急救，提升施救即時性。

衛生局長趙紋華表示，當看見有人昏倒且呼吸心跳停止時，應遵循「叫叫壓電」口訣提供協助。

「叫」-確認反應及呼吸；「叫」-請身邊民眾撥打119求救，並取得AED；「壓」-胸外按壓；「電」-使用AED（開、貼、插、電），依AED語音指引操作即可，民眾也可前往「衛生福利部公共場所AED急救資訊網」查詢設置地點等相關訊息，透過即刻救援，爭取急救黃金時間。