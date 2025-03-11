桃園圓夢愛心協會捐130輪椅　助嘉義縣身障朋友更便利

▲桃園市圓夢愛心協會理事長謝慧謹捐贈嘉義縣130輛輪椅 ，社會局張翠瑤局長(圖右)代表受贈。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「桃園市圓夢愛心關懷協會」匯集衆人之力，捐贈嘉義縣輔具中心、身心障礙福利機構及團體130台輪椅，讓身障朋友及長輩安全進行日常活動，社會局長張翠瑤11日代表縣長翁章梁受贈，並回贈感謝狀。

「百台輪椅 讓愛暢行」捐贈儀式邀請張翠瑤局長、桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹及嘉義縣輔具中心、身心障礙福利機構團體代表共同出席。

社會局表示，嘉義縣身障朋友大約有3萬7057人，老年人共有11萬1690人，輔具需求量高，本次受贈社福單位包括7家身心障礙福利機構、1家身心障礙團體及嘉義縣輔具資源中心，透過全新輪椅，期望提高住民參與日常活動的意願，改善生活品質。

社會局長張翠瑤表示，桃園市圓夢愛心關懷協會長期投入社會公益，每個月都號召會員集資送暖，謝謝理事長在第134場次選擇嘉義縣，匯集167位捐款者的愛心，將暖心輔具送至嘉義縣。社會局已將輪椅妥善分配，民眾可至輔具中心媒合借用輪椅，另一部分輪椅提供機構住民使用，期盼這份愛心與善心持續循環。

理事長謝慧謹表示，協會成立後固定舉辦「每月一愛，習慣養成」每月主題愛心活動，11年來推動134 場活動，每月號召上百位好朋友響應公益，送實用物資至老年人口多的縣市，這次捐贈130輛輪椅，期望改善身障朋友的生活，讓大家行動更方便。