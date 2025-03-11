台灣嘉義美食登陸日本！阿里山特色吸引無數眼球

▲ 2025東京國際食品展開幕，嘉義縣「阿里山的美好滋味」進軍日本市場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025日本東京國際食品展今11日隆重開幕，今年台灣館參展規模為史上最大，共有14個縣市193家業者參加。嘉義縣長翁章梁親自率領8家業者參展並設立「嘉義優鮮館」，以「阿里山的美好滋味」為主題盛大登場，全力拓展日本市場。

本次展出的嘉義特色產品包括創新果乾烏魚子、阿里山高山茶、急速冷凍水果、傳統地瓜酥及國民伴手禮鳳梨酥，皆為嘉義最具代表性的農產精品。

開展第一天就有許多貴賓蒞臨嘉義館洽商，人潮絡繹不決，與嘉義縣合作已久的丸久株式會社田中康男社長也前來試吃烏魚子、烏魚子蛋捲，鳳凰卷餅乾、金萱茶，大讚嘉義縣不僅鳳梨好吃，還有許多美味好物。

農業處說明，嘉義縣地理位置得天獨厚，結合山與海的豐富資源，造就許多競爭力十足的農產精品，不論是新鮮水果或農產加工品，都是日本市場的「獨嘉」選擇。

除了參加東京食品展，今年也正式進駐東京「誠品生活日本橋」，上架16款嘉義特色農產品，包含阿里山精品咖啡、創新果乾烏魚子、無添加手工花生醬、麻油薑絲、地瓜酥、天然果乾等代表美食，讓日本消費者可輕鬆購入嘉義精品農產。

翁章梁說，這是嘉義縣政府第10次參展，業者針對日本市場需求，將商品調整為小規格精緻包裝，希望這次也能收到滿滿訂單，繼續拓展嘉義農特產品的國際市場。

翁章梁也說，業者在參展時可與日本大型買家直接洽商，期望透過國際級平台增加曝光度，穩定拓展海外通路，嘉義縣政府將持續推動農產品精品化、國際化，讓嘉義優鮮產品站上世界舞台，