嘉義瑞里花季3月15日盛大登場　花期賞花攻略

▲嘉義瑞里紫藤花祭即將登場，賞花資訊一次看 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣瑞里紫藤花季將在3月15日登場，目前花況已開3成，3月下旬將進入最佳觀賞期，嘉義縣文化觀光局邀請民眾上山賞花，入住活動特約旅宿1晚送限量紫藤品茗杯；至特約店家餐飲消費滿300元送限量親子彩繪組。

文觀局表示，紫藤是喜愛陽光的植物，日照越充足花況越佳，近期因天候忽冷忽熱，導致花開速度較慢，下週天氣回暖後將能看見紫藤陸續綻放。

民眾安排旅程時，推薦入住王鼎茶園民宿、阿喜紫藤民宿、青葉山莊、瑞里印象民宿、瑞里茶壺民宿、瑞里國小及瑞里渡假村歐湘園飯店，均可欣賞到紫藤初綻放的模樣。

今年瑞里國小再次開放校區供遊客賞花，提醒民眾依賞花路線行走，賞花時勿用手拉扯攀折紫藤花，進入住宿區及學區應降低音量，並遵守賞花告示。

文化觀光局長徐佩鈴指出，本週登場活動「小小泡茶師」已吸引許多民眾報名參加，名額所剩不多，請把握最後報名機會(https://forms.gle/2Zu2J5XXXzig2Knx5)。

文觀局說明，花季期間將有大批遊客開車賞花，目前已規劃「龍麟停車場、公有停車場1(詹德仁茶園民宿對面)及公有停車場2(新生商店對面)」三處免費停車場供遊客停放。

鼓勵遊客利用非假日離峰時刻上山，以避免交通壅塞影響賞花行程，嘉義縣警察局將加強166線、169線沿線交通疏導工作，並嚴加取締違規跨線超車、逆向行駛、違規停車等行為，確保花季期間交通順暢。

推薦民眾加入「慢遊嘉義」官方LINE@ (https://page.line.me/chiayitravel)，不僅能查詢花況，還可查詢20家瑞里在地店家聯合推出之電子優惠券。近日天候多變，嘉義地區仍有陣雨，外出應攜帶雨具出門，留意溫度變化。